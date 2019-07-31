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Apple Nisan ayından Haziran ayına kadar olan üç aylık süreyi kapsayan üçüncü çeyrek mali kazançlarını bildirdi. Şirket, iPhone gelirinin bir önceki yıl kaydettiği 29.47 milyar dolardan düşerek 25.99 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirtti. Bu da yıllık bazda %12'lik bir düşüş demek ve Wall Street'in beklentilerinin altında kaldı. Haziran ayında sona eren dokuz ay boyunca, Apple 2018'de aynı dönemde kazandığı 128.1 milyar dolara karşılık bu kez 109 milyar dolar telefon geliri elde etti. 2012'den bu yana ilk kez Apple'ın bir çeyrekteki iPhone satışları toplam gelirinin %50'sini veya daha fazlasını oluşturmadı. iPhone satışları Apple'ın 53,8 milyar dolar olan toplam gelirine %48,3 oranında katkıda bulundu.

Apple iPhone Gelirleri %12 Düştü, Giyilebilir Tarafta İşler İyi

Apple iPad'in satışları tablet pazarındaki genel satışlardan daha iyi olmaya devam ediyor. Şirketin üçüncü çeyreğinde, cihaza atfedilen gelir 4.63 milyar dolardan 5.02 milyar dolara yükseldi. Son çeyrekte, iPad altı yılda en güçlü gelir artışını kaydetti. Bunda geçen yıl iki yeni iPad Pro modelinin piyasaya sürülmesinin ve geçtiğimiz Mart ayında yeni bir iPad Air ve yeni iPad mini'nin satışa sunulmasının etkisi büyük.

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Apple'ın Servisler biriminin iPhone'un durgun performansını telafi etmeye yardımcı olması bekleniyor. Servisler kategorisinde geçtiğimiz yılki 10,2 milyar dolara kıyasla 11,5 milyar dolarlık yeni bir rekor kırıldı. Apple'ın en büyük ikinci ve en kârlı birimi bu. İçerisinde Apple Music, Apple News+ ve yaklaşmakta olan Apple Arcade gibi yinelenen abonelik hizmetleri var. Ayrıca AppleCare, ApplePay, App Store, iCloud ve daha fazlasını da kapsıyor.

AirPods kablosuz kulaklıkları ve Apple Watch'ın liderliğindeki Giyilebilir segmentinde üç aylık dönemde 5.53 milyar dolarlık satış elde edildi. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu birim 3.73 milyar dolar olmuştu.

Dolar gücünün ve ABD ile Çin arasındaki mevcut ticaret savaşının etkisiyle Çin'deki satışlar beklendiği gibi düştü. Elbette ABD'nin teknoloji dünyasındaki haksız hamleleri nedeniyle Apple'ı boykot eden Çinliler de var. Apple ülkede geçen yılki 9.55 milyar dolar yerine bu kez 9.16 milyar satış yaptı. Avrupa gelirleri de hafifçe düşerek 11.93 milyara indi. Amerika (25.06 milyar dolar), Japonya (4.08 milyar dolar) ve Asya Pasifik pazarı (3.59 milyar dolar) satışların yükseldiği bölgeler oldu.

Sonuçlar açıklandıktan sonra yatırımcılar Apple hisse senedi almak için koştu. Mesai sonrası NASDAQ işlemlerinde Apple hissesi 9.16 dolar veya %4.4 arttı ve 217.94 dolar seviyesine yükseldi. Şirket hala 1 trilyon dolar değerinde. Yaklaşık bir yıl önce, Apple, en değerli halka açık ABD şirketi olmuştu.

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