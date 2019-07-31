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Karşılaşmış olduğu bir takım zorluklara, rağmen Huawei 2019'un birinci yarı mali sonuçlarında şimdi belirgin bir iyileşme gördü. Çinli teknoloji şirketi bugün erken saatlerde yayımladığı 1Y kazanç raporu sunumunda toplam gelirde %23 artış yaşadığını belirtti. Gelir tüketici, operatör ve girişimci sektörlerden elde edilen birleşik geliri kapsıyor ve 58.3 milyar dolara işaret ediyor.

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Huawei'in Gelirleri Yıllık Bazda Yüzde 23 Yükseldi

Huawei'in Başkanı Liang Hua, şirketin artık hiç olmadığı kadar büyük olduğunu ve bunu ABD ile Çin arasındaki siyasi gerilimlere rağmen mükemmel yönetim ve azimle başardıklarını söyledi. Huawei yönticisi aynı zamanda şirketin şimdi yeni bir büyüme dönemine gireceğine inanıyor.

Huawei tüketici elektroniği tarafında 118 milyon akıllı telefon satarak (Honor dahil) geçtiğimiz yıla göre %24 daha fazla satış yaptı. Bu satışlar firmaya 32.1 milyar dolar getirdi. Artan satışların yaşandığı diğer dikkat çeken ürün kategorileri arasında bilgisayarlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar var.

Solid performance & stable business growth. This year, Huawei experienced a YoY growth of 23.2%, achieving CNY401.3bn in revenue. Learn more about our 5G rollout progress here: https://t.co/1d3rgmFkpY pic.twitter.com/VkMVWBxDca — Huawei (@Huawei) July 30, 2019

Huawei'in IoT, veri merkezleri ve bulut bilişim gibi alanlarda faaliyet gösterdiği girişim sektörü firmaya 4,6 milyar dolar getirdi. Şirket finans, ulaştırma, enerji ve otomobil sektörlerinde bulunan şirketlerle bağlarını sürdürüyor.

İlk öngörülerde bunun tam tersinin beklenmesine rağmen, Huawei'in şimdi 2019 ikinci yarıda daha da fazla büyüyeceği düşünülüyor.

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