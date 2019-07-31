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Bu yılın başlarında uygun fiyatlı Galaxy Tab S5e'yi piyasaya sürdükten sonra Samsung, yeni premium tableti için sürüm 6'ya atladı. Tasarım açısından, Galaxy S4'e çok benziyor; epey ince çerçeveleri ve geniş 16:10 en boy oranında ekranı var. Ayrıca, kulaklık girişi artık yok ve bu Samsung'un cihaz kalınlığından 1,4 mm kesmesini sağlamış. İşte Samsung Galaxy Tab S6 özellikleri ve Tab S4'e kıyasla nasıl göründüğü:

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Performanslı Amiral Gemisi Tablet Samsung Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S4

Boyutlar: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm

Ekran: 10,5 inç WQXGA Süper AMOLED 1600 X 2560

İşlemci: Snapdragon 835

Ağırlık: 720 gr

RAM: 4GB

Depolama: 64GB veya 256GB

Fotoğraf Makinesi: 13MP, f / 1.9

Batarya: 7,300mAh

Hoparlörler: Dolby Atmos ile Surround ses

İşletim Sistemi: Android Oreo

Galaxy Tab S6

Boyutlar: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm

Ekran: 10,5 inç WQXGA Süper AMOLED 1600 X 2560

İşlemci: Snapdragon 855

Ağırlık: 420 gr

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128GB / 256GB

Fotoğraf Makinesi: Dual 13MP Ultra Geniş f / 2.2 + 5MP Geniş f / 2.0

Pil: 7040mAh

Hoparlörler: AKG ve Dolby Atmos destekli dört hoparlör

İşletim Sistemi: Android Pie

Hız dışındaki en büyük değişiklik S Pen oluyor. Galaxy Tab S6 artık uygulamaları ve eylemleri uzaktan kontrol etmenize olanak sağlayan Galaxy Note 9 ile birlikte verilen Bluetooth kaleme sahip. S Pen Air Action, Note 10 için de söylenen bir özellik olan tabletinizi el hareketleriyle kontrol etmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda manyetiktir, böylece Tab S6'nızın arkasına yapışıyor.

Tab S6'nızı bir HDMI-USB-C kablosuyla başka bir ekrana bağlayabilir veya BookCover klavyesine yerleştirebilirsiniz. 180 dolarlık klavye trackpad ile geliyor. 7040 mAh batarya cihaza 14 saat pil ömrü sunuyor. Tab S4'de bu 15 saatti.

7,040mAh batarya aslında S4'teki 7,300mAh bataryadan daha küçük, ancak Samsung hala 16 saatlik Tab S4'ten bir saat daha az, batarya ömrü 15 saat vaat ediyor.

Galaxy Tab S6'da bulamayacağınız bir şey de fiziksel parmak izi tarayıcısı. S4 gibi bir iris tarayıcısına da sahip değil. Samsung bunun yerine ekranın altına optik parmak izi okuyucu ekledi. Bu bir tablet için ilk oldu. iPad Pro hala yazılım ve performans tarafında daha ileride ancak Tab S6 fiyatıyla kullanıcıları cezbedecek.

Çıkış tarihi 6 Eylül ve ön siparişler 23 Ağustos'ta başlıyor.

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