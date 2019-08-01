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Hem Samsung hem de Xiaomi, çeşitli ülkelerde bir numaralı akıllı telefon markası olmak için aktif olarak savaşıyor. Xiaomi, giriş seviyesi Redmi akıllı telefonlarıyla Samsung'u geride bıraktı. Buna karşılık Samsung, Galaxy M serisi ve A serisinin lansmanı ile kendisini canlandırmayı başardı.

​MIUI ve One UI Karşı Karşıya, Hangi Arayüz Daha İyi?

KULLANICI ARAYÜZÜ

Samsung genel kullanıcı deneyimini One UI ile tamamen yeniledi. Cihazın kıvrımlı köşeleri ile mükemmel ritimler oluşturan her bölümde yuvarlatılmış köşeleri benimsedi.





Simgeler, Ayarlar menüsü, bildirim çubuğu ve Samsung uygulamaları hoş görünümlü yuvarlak hatlara sahip.

Xiaomi ise MIUI ile minimalist olmaya odaklanıyor. Kullanıcı arayüzü oldukça sade ve iOS'e daha çok benziyor. Uygulama çekmecesi yok, paylaşım menüsü ve bildirim paneli doğrudan Apple'ın tasarım kitabından alınıyor.

ÖZELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

MIUI'da geçiş efektleri, ana ekran düzeni, simge düzeni ile oynayabilir ve hatta Play Store'dan yeni bir simge paketi indirebilirsiniz.

Xiaomi, duvar kağıdını, sistem rengini, simgeleri, yazı tiplerini ve genel görünümünü değiştirmek için özel bir tema mağazası sunuyor. Herkes için bir şeyler var.

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Samsung da çok geride değil. One UI, ana ekran ızgarasını, uygulama düzenini, bildirim geçişlerini, Bixby düğmesini, simge rozetlerini ve daha fazlasını yeniden ayarlamanıza izin veriyor.

Hiçbirinin Nova'ya benzer işlevler sunmadığı açık, ancak bu başka bir konu.

ÖZELLİKLER

Samsung, secure folder adı verilen bir üretkenlik aracına sahip. İçerisinde uygulamaları, görüntüleri ve belgeleri güvenle gizleyebiliyorsunuz.





Xiaomi'nin MIUI'ı okuma modu, karanlık mod, uygulama gizlemek için bir uygulama kasası, uygulamaları parmak izi ile kilitleme yeteneği, tam sayfa ekran görüntüleri alma ve daha pek çok şeye sahip.

JESTLER

Ana ekrana gitmek için yukarı kaydırabilir, çoklu görev menüsüne erişmek için yukarı kaydırabilir ve geri gitmek için yan ekranlardan tutup çekebilirsiniz. İyi çalışıyor, ancak animasyonlar tutarlı değil. Genellikle daha düşük güçlü cihazlarda gecikme yaşanıyor.





One UI'ın kullanımı oldukça basittir. Çoklu görev için sağa kaydırır ve gezinti göstergelerini görüntüler ve geri gitmek içinse sola kaydırırsınız. Ardından, ana ekran için ortadan yukarı kaydırın.

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