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Google doğrudan telefondan YouTube canlı yayını yapma özelliğini geri getiriyor. Özellik ilk kez YouTube Gaming uygulaması ile 2015'te kullanıma sunulmuştu. Ancak uygulama birkaç ay önce kapatıldığı için, telefondan canlı yayın yapma fonksiyonu da ortadan kalkmış oldu. Google şimdi bu özelliği ana YouTube uygulamasına ekledi.

Android ile YouTube Canlı Yayını Yapmak Artık Mümkün!

Neyse ki bu eksiklik artık ortadan kalktı. Google, YouTube'un 14.31.50 sürüm numarasına sahip Android güncellemesini yayımladı. Uygulamanın web sitesi üzerinden paylaşılan değişiklik bilgilerinde canlı yayın özelliği vurgulandı. Android cihazdan YouTube canlı yayını yapmak için adımlar şöyle:

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Video yakalama düğmesine basın.

CANLI YAYIN butonuna basın.

Ekranın sağ üst köşesindeki telefon simgesine dokunun.

Bir başlık oluşturun, ardından bir gizlilik ayarı ve oyun başlığı seçin. İsteğe bağlı olarak Diğer seçenekler'i seçin. Bir açıklama ekleyin Veya sonrası için zamanlayın

Aşağıdakiler için Gelişmiş ayarlar öğesine dokunun: Canlı sohbeti etkinleştirin veya devre dışı bırakın Yayınınız için yaş sınırlamasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın Yayınınızın ücretli promosyon içerip içermediğini belirtin ve varsa ücretli promosyon açıklamasını ekleyin Para kazanma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Küçük resminizi ve ekran açınızı (yatay/dikey) ayarlamak için İleri'yi seçin.

Varsayılan küçük resim seçtiğiniz oyun başlığına dayanır. Küçük resmin sağ üst köşesindeki düzenle düğmesine dokunarak küçük resmi özelleştirebilirsiniz.

Kaydınız için Yatay veya Dikey yönü seçin. Kaydı başlattıktan sonra yönünü değiştiremezsiniz.

Kurulumu tamamlamak için İleri'ye dokunun.

Ekranın üstünde bir araç çubuğu görünecek ve yayını denetlemenizi sağlayacak.

Başlamak için CANLI YAYIN düğmesine basın. Yayın başlamadan önce 3 saniyelik bir geri sayım animasyonu görünecektir.

Ardından "Canlı yayındasınız" ifadesi belirecek.

Android sürüm 6.0 veya daha yenisini çalıştıran bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor.

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