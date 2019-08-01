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Şimdiye kadar farketmediyseniz çok sayıda şirket şu anda abonelik hizmetlerini benimsemeye başladı. Apple şu anda Apple Music, iCloud ve Apple News Plus abonelikleri sunmakta ve bu yıl daha sonra listeye bir tane daha ekleyecek: Apple Arcade. Apple Arcade'in ardındaki fikir, abonelerin tüm mobil oyunlara ekstra ücret ödemeden erişmesini sağlamaktır. Google Play Pass de aynı.

Google Play Pass Nedir ve Nasıl Çalışır?

Şu anda Apple Arcade'in iyi çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor ancak Google bunun cevabını öğrenmek için beklemek istemiyor. Şirket Google Play Pass adlı yeni bir abonelik hizmetini teste sundu ve tıpkı Apple Arcade gibi, aylık ücret karşılığında (4.99 ABD doları) uygulamalara ve oyunlara ücretsiz erişim sağlıyorsunuz.

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Google Play Pass, yalnızca oyunları değil uygulamaları da destekliyor. Bu anlamda Apple Arcade'den bir adım daha ileri gidiyor. Ayrıca uygulama içi satın alımların da kilidini açacağını söylüyor ve Play Pass ile uygulamaların reklam göstermeyeceği açıklanıyor.

Play Pass favori aksiyon oyunlarından ve fitness programlarına kadar reklamsız yüzlerce birinci sınıf uygulama ve oyuna erişimin kilidini açıyor. Tüm içeriklere ek ücret ödemeden veya uygulama içi satın alım yapmadan erişiyorsunuz. Google resmi duyuruyu yapmasa da Play Pass'ın gerçekten testte olduğunu doğruladı. Maalesef hizmetle ilgili başka bir şey söylemedi, bu yüzden ne zaman çıkış yapacağını bilmiyoruz.

Google yeni servisini Apple Arcade'in lansmanından önce çıkarmaya çalışıyor olabilir. Apple da henüz Apple Arcade için belirli bir çıkış tarihi vermedi ve yalnızca bu sonbaharda çıkacağını söyledi. Şimdi kıyasıya bir yarış başlıyor.

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