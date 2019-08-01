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Herhangi bir dosya yönetim özelliğine sahip olmayan bir mobil işletim sistemi için iOS 11'e Dosyalar uygulamasının eklenmesi köklü bir iyileşmeye işaret ediyordu. Devrim niteliğinde bir şey olmamasına rağmen, hem yerel dosyaları hem de bulut depolama hizmetlerinde depolananları yönetme yeteneği elverişliydi. Şimdi iOS 13 ile geliştirilen ve iPadOS'te de desteklenen Dosyalar uygulamasına göz atalım.

iOS 13 ve iPadOS'te Dosyalar Uygulamasının Yeni Özellikleri

ARAMA ÖZELLİĞİ

Bir PDF dosyasını bulmak istediniz diyelim, arama çubuğuna PDF yazmanız yeterlidir, sonra da altta gösterilen PDF Belgesi simgesini seçin. Hepsi bu kadar.

DAHA İYİ SEÇENEKLER MENÜSÜ

Bir dosyaya veya klasöre uzunca basın ve Windows'a benzer bir seçenekler menüsü ile karşılaşacaksınız.

DOSYA SIKIŞTIRMA FONKSİYONU

iOS 13 ile artık ZIP dosyaları açabiliyorsunuz. Sıkıştırılmış dosyayı açarken tüm öğeler otomatik olarak aynı yerde sıralanır. Aynı dosya veya klasörü sıkıştırmayı seçtiğinizde ise yin aynı yerde bir ZIP arşivi oluşturulur.

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iCLOUD DOSYA PAYLAŞIMI

iCloud Drive içindeki bir klasöre uzunca basın, Paylaş öğesine dokunun ve ardından klasörü paylaşmak istediğiniz kişileri eklemek için Kişi Ekle seçeneğini kullanın.

YENİ KLASÖR OLUŞTURMA

"iPhone'umda" veya "iPad'imde" klasörlerine gidin ve istediğiniz yerde istediğiniz kadar klasör oluşturun. Hiçbir engel olmayacak.

BELGE TARAYICI

Dosyalar uygulamasının sağ üst veya sol köşesindeki üç noktalı simgeye (iPadOS'te Konumlar'ın üstü) dokunup ardından Belge Tarayıcı'ya dokunun. Dosyaları kırpabilir ve PDF olarak kaydedebilirsiniz.

SMB DOSYA SUNUCULARI

Dosyalar uygulamasının sağ üst veya sol köşesinde menü simgesine dokunun, Sunucuya Bağlan'a dokunun, SMB sunucusunun ayrıntılarını ve oturum açma bilgilerinizi girin ve hepsi bu kadar.

İNDİRİLENLER KLASÖRÜ

Safari yoluyla indirdiğiniz herhangi bir dosya iOS 13 ile şimdi Dosyalar uygulamasına kaydedilir. Bunları iCloud Drive'ın kök dizininde Yüklemeler etiketli klasörde bulabilirsiniz. İndirilen dosyalarınızı yönetmek artık çok kolay.

SÜTUN GÖRÜNÜMÜ

iPadOS'te, Sütun görünümüne geçerek büyük ekranınızı daha iyi değerlendirin. Dosyalar uygulamasının sağ üst köşesindeki seçenekle dosya yapısını hem yatay hem de dikey olarak net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

HIZLI EYLEMLER

Örneğin, bir görüntü seçebilir ve açmak zorunda kalmadan onu yatay döndürmeyi veya dosyayı PDF'e dönüştürmeyi seçebilirsiniz.

ÇOKLU PENCERELER

Bir klasöre uzun basın ve ardından klasörü ayrı görünümde başka bir Dosya uygulaması penceresinde açmak için Yeni Pencerede Aç öğesine dokunun. Çoklu pencere devreye girer!

HARİCİ SÜRÜCÜLER

iPadOS'te artık harici sürücüleri Dosyalar uygulamasına bağlayabilir ve öğeleri kolayca görüntüleyebilirsiniz. Sadece bir USB-C konektörüne sahip iPad'lerde değil, Lightning tabanlı cihazlarda da çalışır (elbette bir adaptöre ihtiyacınız olacak).

KLAVYE KISAYOLLARI

iPad'inize klavye bağladığınızda artık Dosyalar uygulamasında yaklaşık 40 klavye kısayoluna erişiminiz olacak. Bunlar Windows'takilere benzer kısayol tuşlarıdır.

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