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Samsung, önümüzdeki hafta New York kentinde, Samsung Galaxy Note10, Note10+ ve Note 10+ 5G'yi tanıtacak. Ayrıca yeni bir Samsung Galaxy Watch Active 2'yi gösterecek. Etkinlik büyük heyecanla beklenirken Note 10+ 5G'nin görüntüsü yayımlandı.

Samsung Galaxy Note10+ 5G İşte Böyle Görünecek

Galaxy Note10+ 5G'nin ilk gerçek görüntüsü yayımlandı. Daha önce gördüklerimize pek benzemiyor. Render'daki renk Galaxy S10'da gördüğümüz oldukça güzel "Prizma Beyaz"a benziyor. Ancak Note10+ için aynı isimde olup olmayacağını merak ediyoruz. Görünüşe göre Note10 ile Samsung donanım tuşu düzenini de değiştirecek.

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Açma / kapatma tuşu telefonun sol tarafına taşındı ve artık ses seviyesi düğmesinin hemen altında bulunuyor. Açma / kapatma tuşuna kısa süre basılı tutarak Bixby kısayoluna erişebileceksiniz. iPhone X'teki Siri erişimine benzetilebilir.

Note 10+'ın ülkelere göre Snapdragon 855 veya Exynos 9820 ile güçlendirilmesi bekleniyor. 12GB RAM ve 512GB UFS 3.0 dahili depolama alanından yararlanacaksınız. Bu arada, 4.300 mAh pili ve yeni bir 45W hızlı şarj standardı desteği olacak. Muhtemelen kablosuz tarafında 20W şarjı destekleyecek.

Muhtemelen sadece Note10 + 5G modelinde üçlü kamera kurulumu ve ekstra bir ToF kamerası olacak. Ana kamera ayarları tarafında üç diyafram açıklığı bekleniyor (f / 1.5, f / 1.8 ve F / 2.4). Bu kamera 12MP olacak ve f / 2.1 lensli bir 12MP telefoto daha olacak ve f / 2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı 16MP sunulacak. Özçekim kamerası ise 10MP çözünürlükte..

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Note 10 fiyatı baz model için 999 avrodur. Note 10+ fiyatı ise 1149 avro olacak. Ancak 5G'li modelde fiyatlar daha da tavan yapacak.