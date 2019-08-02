2019 Ağustos'ta Netflix'e Gelecek Film ve Diziler

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2019 Ağustos'ta Netflix'e gelecek film ve diziler açıklandı. Buna göre 2019 Ağustos'ta Netflix'te toplam 56 yeni film ve dizi yayınlanacak. Temmuz, orjinal Netflix içerikleriyle dolu harika bir aydı. Yeni bir Stranger Things sezonu başladı. Ancak şimdi, Temmuz geride kaldı. Ağustos burada ve bununla birlikte Netflix yeni dizi ve filmlerinin listesini sundu.

2019 Ağustos'ta Netflix'e Gelecek Film ve Diziler

En büyük haberlerden biri 16 Ağustos'ta Netflix'e gelecek olan MINDHUNTER 2. sezonu oldu. Bu suç draması yılın en beğenilen Netflix orijinallerinden biri olmak için aday. Potansiyel olarak daha büyük bir haber de 30 Ağustos'ta merakla beklenen Netflix orjinal serisi The Dark Crystal oldu. 1982'den klasik bir hikayeyi konu alıyor.

Aşağıda Ağustos 2019 boyunca yayınlanacak 55 yeni Netflix orijinal dizi, film ve özel filminin tam listesini bulacaksınız. Her dizinin Netflix sayfa bağlantıları da yer alıyor.

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2019 Ağustos'ta Netflix'e Gelecek Film ve Diziler

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  • Simon Amstell: Set Free — NETFLIX ORİJİNAL

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