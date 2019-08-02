2019 Ağustos'ta Netflix'e gelecek film ve diziler açıklandı. Buna göre 2019 Ağustos'ta Netflix'te toplam 56 yeni film ve dizi yayınlanacak. Temmuz, orjinal Netflix içerikleriyle dolu harika bir aydı. Yeni bir Stranger Things sezonu başladı. Ancak şimdi, Temmuz geride kaldı. Ağustos burada ve bununla birlikte Netflix yeni dizi ve filmlerinin listesini sundu.
2019 Ağustos'ta Netflix'e Gelecek Film ve Diziler
En büyük haberlerden biri 16 Ağustos'ta Netflix'e gelecek olan MINDHUNTER 2. sezonu oldu. Bu suç draması yılın en beğenilen Netflix orijinallerinden biri olmak için aday. Potansiyel olarak daha büyük bir haber de 30 Ağustos'ta merakla beklenen Netflix orjinal serisi The Dark Crystal oldu. 1982'den klasik bir hikayeyi konu alıyor.
Aşağıda Ağustos 2019 boyunca yayınlanacak 55 yeni Netflix orijinal dizi, film ve özel filminin tam listesini bulacaksınız. Her dizinin Netflix sayfa bağlantıları da yer alıyor.
2019 Ağustos'ta Netflix'e Gelecek Film ve Diziler
2/8/19
- Ask the StoryBots: Season 3 — NETFLIX AİLE
- Basketball or Nothing — NETFLIX ORİJİNAL
- Dear White People: Volume 3 — NETFLIX ORİJİNAL
- Derry Girls: Season 2 — NETFLIX ORİJİNAL
- Otherhood — NETFLIX FİLM
- She-Ra and the Princesses of Power: Season 3 — NETFLIX AİLE
4/8/19
- Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 4 — NETFLIX ORİJİNAL
5/8/19
- Enter the Anime — NETFLIX ORİJİNAL
- No Good Nick: Part 2 — NETFLIX AİLE
8/8/19
- Dollar — NETFLIX ORİJİNAL
- The Naked Director — NETFLIX ORİJİNAL
- Wu Assassins — NETFLIX ORİJİNAL
9/8/19
- Cable Girls: Season 4 — NETFLIX ORİJİNAL
- The AİLE — NETFLIX ORİJİNAL
- GLOW: Season 3 — NETFLIX ORİJİNAL
- The InBESTigators — NETFLIX AİLE
- Rocko's Modern Life: Static Cling — NETFLIX AİLE
- Sintonia — NETFLIX ORİJİNAL
- Spirit Riding Free: Pony Tales — NETFLIX AİLE
13/8/19
- Tiffany Haddish Presents: They Ready — NETFLIX ORİJİNAL
15/8/19
- Cannon Busters — NETFLIX ANIME
16/8/19
- 45 rpm — NETFLIX ORİJİNAL
- Apache: La vida de Carlos Tevez — NETFLIX ORİJİNAL
- Better Than Us — NETFLIX ORİJİNAL
- Diagnosis — NETFLIX ORİJİNAL
- Frontera verde — NETFLIX ORİJİNAL
- Invader Zim: Enter the Florpus — NETFLIX AİLE
- The Little Switzerland— NETFLIX FİLM
- MINDHUNTER: Season 2 — NETFLIX ORİJİNAL
- QB1: Beyond the Lights: Season 3 — NETFLIX ORİJİNAL
- Sextuplets — NETFLIX FİLM
- Super Monsters Back to School — NETFLIX AİLE
- Victim Number 8 — NETFLIX ORİJİNAL
20/8/19
- Simon Amstell: Set Free — NETFLIX ORİJİNAL
21/8/19
- American Factory — NETFLIX ORİJİNAL
- Hyperdrive — NETFLIX ORİJİNAL
22/8/19
- Love Alarm — NETFLIX ORİJİNAL
23/8/19
- 13 Reasons Why: Season 3 — NETFLIX ORİJİNAL
- El Pepe: Una vida suprema — NETFLIX ORİJİNAL
- HERO MASK: Part II — NETFLIX ANIME
- Rust Valley Restorers — NETFLIX ORİJİNAL
27/8/19
- Million Pound Menu: Season 2 — NETFLIX ORİJİNAL
- Trolls: The Beat Goes On!: Season 7 — NETFLIX AİLE
29/8/19
- Falling Inn Love — NETFLIX FİLM
- Kardec — NETFLIX FİLM
- Workin' Moms: Season 3 — NETFLIX ORİJİNAL
30/8/19
- The A List — NETFLIX ORİJİNAL
- CAROLE & TUESDAY — NETFLIX ANİME
- The Dark Crystal: Age of Resistance — NETFLIX ORİJİNAL
- Droppin' Cash: Season 2 — NETFLIX ORİJİNAL
- La Grande Classe — NETFLIX FİLM
- Mighty Little Bheem: Season 2 — NETFLIX AİLE
- Styling Hollywood — NETFLIX ORİJİNAL
- True and the Rainbow Kingdom: Wild Wild Yetis — NETFLIX AİLE
- Un bandido honrado — NETFLIX ORİJİNAL
Açıklanmadı
- Sacred Games: Season 2 — NETFLIX ORİJİNAL
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum