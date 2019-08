REKLAMLAR



Pokemon Go piyasaya sürüldükten yıllar sonra hala bolca oyuncuya sahip. Bu oyunda her zaman öğrenecek daha fazla şey var. İşte oyundan daha iyi olmanıza yardımcı olacak en büyük ve en iyi Pokemon Go tavsiyeleri.

2019'da En İyi Pokemon GO Tavsiyeleri

Pokemon'u Hemen Güçlendirmeyin

Pokemon'unuzu hemen güçlendirmek çekici gelebilir ancak bunu yaparak oyunda geriye düşmüş olursunuz. Her güçlendirme stardust ve candy tüketir. Bu da Pokemon'un savaş gücünü (CP) arttırır, ancak sonraki güçlendirme maliyeti giderek artar. Her zaman daha iyi bir Pokemon yakalama şansınız var. O nedenle yeterince beklediğinizden emin olun.

Lucky Egg'leri Saklayın

Hesabınıza seviye atlatmak için gereken XP'nin katlanarak arttığını göz önünde bulundurarak, bu Lucky Egg'leri olabildiğince saklamalısınız. Lucky Egg'leri etrafta bolca Pokemon ya da Pokestop olduğunda kullanın. En değerli eşyalardan biridir.

Google Fit ve Apple Health Senkronizasyonu

REKLAMLAR



Yürüyüş hala Pokemon Go'nun temel faktörlerindendir ve Pokemon Go'nun sağlığınız için iyi olmasının sebeplerinden biridir. Yürüyüş yaparak yumurtalarınızı çatlatırsınız ve Buddy Pokemon'dan şeker kazanırsınız.

Pokemon Go, oyunun çalışmadığı zamanlarda atılan adımları takip etmek için Google Fit veya Apple Health'ten gelen verileri kullanıyor. Adventure Sync'i etkinleştirmek için uygulamadaki ortadaki simgeye tıklayarak ana menüye gidin. Ardından Ayarlar'a gidin, aşağı kaydırın ve Adventure Sync'in onay kutusuna dokunun. İlgili izinleri verin ve özellik etkinleştirilecektir.

Pokemon Go'da Coin Kazanmak

Pokemon Go'da oyun içi para birimini kredi kartınızla satın alabilmenize rağmen, bu para birimini ücretsiz olarak da kazanabilirsiniz. Pokemonların olduğu gym'lerden günde 50 jeton kazanıyorsunuz. Coin'lerin sayısı o Pokemon'un spor salonunu ne kadar süreyle savunduğuna bağlıdır. Gym'de uzunca kalmasını planladığınız Pokemon'a meyve verin.

Topluluk Günlerini ve Özel Etkinleri İzleyin

Pokemon Go, ayda bir kez, belirli bir Pokemon'un çok daha yüksek bir oranda ortaya çıktığı topluluk günleri düzenler. Bununla birlikte yumurta kuluçka bonusları, şeker bonusları ve diğer ödüller dahil farklı türde etkinlikler de var. Bu etkinlikler Lucky Egg ile gelen bonus XP'yi kullanmak için harika zamanlardır.

Oyunda birkaç haftada bir düzenlenen özel etkinlikleri kesinlikle takip edin.

Festivallerin aksine, bu etkinliklere katılmak için belirli bir yerde olmanıza gerek yok. Pokemon Go etkinlikleri için web sitesindeki listeyi kontrol edebilirsiniz.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum