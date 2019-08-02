iPhone'da Uygulamayı ya da Videoyu Otomatik Olarak Yatayda Açmak

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iPhone'da tüm videoları ve uygulamaları otomatik olarak yatayda ya da dikeyde açabilirsiniz. Herkes, telefonunun bir noktada ekranı otomatik döndürmesinden rahatsız olur. Hatta iPhone'unuz bazen cihazı döndürdüğünüzü algılamayabilir ve görüntüleme deneyiminizi tamamen sekteye uğratabilir. Aşağıda çözümlere yer verdik.

iPhone'da Uygulamayı ya da Videoyu Otomatik Olarak Yatayda ya da Dikeyde Açmak

EasyAppOrientation Kullanın

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iPhone'larda Jailbreak'i önermiyoruz. Bununla birlikte kullanıcılar cihazlarında istediklerini yapma özgürlüğüne sahipler. iOS'te normalde bulunmayan EasyAppOrientation tweak'ini cihazınıza yüklemenin tek yolu bu güvenlik açığı oluşturan işlemdir. Ayrıca garantinizi bozabileceğini de belirtelim. Eğer hala yüklemek istiyorsanız:

Bu tweak ile belirli uygulamaların sürekli olarak dikeyde ya da yatayda açılmasını sağlarsınız. Örneğin, Spotify'ı her zaman portre modunda açılmaya zorlayabilir ya da kitap okuma uygulamanızı her zaman yatay olarak görüntülersiniz.

Alternatif: Videoplayerrotatable

EasyAppOrientation ihtiyacınız olanı vermezse, videoplayerotatable'ı deneyebilirsiniz. Her video oynatışında iPhone içeriği otomatik olarak yatay ya da dikey görüntüler. Uygulamanın kullanımı ücretsizdir ve D4ni'deki Repo'da mevcuttur. Önce Repo'yu Cydia'ya eklemeniz gerekiyor.

Rotation Control App'i Kullanın

İnsanların iPhone ekranlarının otomatik olarak döndürülmesini istemelerinin ana nedenlerinden biri videoları doğru biçimde izlemektir. Elbette, videolar yatay modda doğal olarak daha iyiler ancak akıllı telefonların doğası gereği çoğu insan videoları dikey olarak kaydediyor.

Neyse ki, iOS'teki en iyi video döndürme uygulamalarından biri Video Rotation + Flip var. Kullanımı ücretsizdir; Uygulama içi bir satın alma ile reklamları kaldırabilirsiniz.

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