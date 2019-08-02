Nintendo Switch'e Android OS Kurmak

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Nintendo Switch'e Android kurup kuramayacağınızı merak ettiyseniz, şanslısınız – Nintendo Switch'te çalışan bir Android ROM var. Ancak, bu resmi bir ROM değil, Nintendo tarafından da desteklenmiyor. Yani ROM'u indirmek ve yüklemek kendi sorumluluğunuzda. Ve eğer işler ters giderse, ki olabilir, Nintendo, bozulmuş Switch'iniz için garanti sunmayacaktır.

Nintendo Switch'e Android Kurmak

Ayrıca doğru Nintendo Switch konsoluna sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Çünkü Android ROM'u çalıştırmak için, Hekate bootloader'ı çalıştırabilmeniz gerekiyor ve bu yalnızca eski Nintendo Switch konsollarında mümkün (temel olarak Haziran 2018'den önce çıkanlarda).

Nintendo Switch'e Android Nasıl Yüklenir?

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Android ROM'u buraya tıklayarak indirin.

SD kartınızın boyutuna karşılık gelen dosyayı ( Image ) seçin. Kartınızdan daha küçük bir dosya da kullanabilirsiniz. Kartınızda kullanılmayan kısımla kalırsınız.

) seçin. Kartınızdan daha küçük bir dosya da kullanabilirsiniz. Kartınızda kullanılmayan kısımla kalırsınız. Dosyayı SD kartınıza yazın (örneğin, balenaEtcher ile). Image'i dışa aktarmayın. Etcher sıkıştırılmış Image'i kendi açacak. Kartınızdaki her şey silinecek ve işlem başlayacak. SD kartınızın hızına bağlı olarak bir saat kadar sürebilir. Ayrıca flaşlamadan sonra bölümleri biçimlendirmeniz önerilirse asla yapmayın.

OpenGApps üzerinden Android 8.1 için GApps indirin. ARM64 kullanın. Dosyayı yeni SD kartınızın ilk bölümüne koyun.

İsterseniz "Shield-ifier" zip dosyasını indirip SD kartına da yerleştirebilirsiniz. Bu hamle Switch'inizi Nvidia Shield TV olarak tanımlar ve Nvidia uygulamasını kurar.

Android config'i seçtiğiniz Hekate'yi kurun ve VOL+ tuşunu basılı tutarak TWRP'yi başlatın.

TWRP'de /system'ı ilk sırada mount edin. GApps zip'i flaşlayın ve isteğe bağlı olarak diğer zipleri de flaşlayın. Ayrıca GApps kurulduktan sonra TWRP tarafından belirtildiği gibi cache/Dalvik'i silin. TWRP'de nasıl zip flaşlandığını gösteren video: https://youtu.be/3F6WgAb44yk

Hekate'yi yeniden başlatın ve Android'i açın.

İlk kurulumu tamamlayın. Nvidia uygulamasının çalışması için Play Store'dan güncellediğinizden emin olun!

LineageOS 15.1 Nintendo Switch'te Kararlı mı?

LineageOS 15.1, NVIDIA Shield TV'nin işletim sistemine dayandığından performans ve işlevsellik oldukça sağlamdır. Özel ROM, Nintendo Switch için halka açık ilk Android ROM'dur. Ayrıca, Shield TV'den beklediğiniz tüm işlevleri sağlar.

Switch'inize kurulu LineageOS 15.1 ile, Nintendo Switch'i her türlü modda kullanabilirsiniz ve de JoyCon'u kullanmanın tadını çıkarabilirsiniz!

LineageOS 15.1% 100 mükemmel değil ve geliştiriciye göre bilinen bazı hatalar vardır. Şu an en acil olanları şu şekilde:

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Derin Uyku Moduna Girmiyor

Otomatik Dönme Çalışmıyor

Dock'a Yerleştirildiğinde Ekran Kapatılamıyor

Bazı Uygulamalar JoyCon'u Doğru Algılamıyor

Dokunmatik Ekran Sorunları

WiFi Rastgele Çalışmayı Durduruyor

Dolayısıyla hala pek çok hata var. Seçim sizin!