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Xbox One sahiplerinin Ağustos ayında oynayacakları ücretsiz oyunların yanında sönük kalsalar da PlayStation Plus'ta Ağustos 2019'un ücretsiz oyunları belli oldu. PlayStation Plus'a aboneyseniz WipEout Omega koleksiyonundaki (aynı zamanda VR modu olan) üç fütüristik yarış oyununu ve de 2017'de piyasaya sürülen Sniper Elite 4'ü ücretsiz oynama şansı bulacaksınız.

Playstation Plus'ta Ağustos 2019'un Ücretsiz Oyunları

Ağustos ayında PlayStation Plus aboneleri için mevcut olan ücretsiz PlayStation 4 oyunlarının listesi şöyle:

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WipEout Omega Collection : WipEout Omega Collection, PS4 ve PS4 Pro için geliştirilmiş WipEout HD, WipEout HD Fury ve WipEout 2048'in tümünü bir araya getiriyor. Oyunda tüm dokular yeniden işlenmiş ve geliştirilmiş. Böylece PS4'ün yüksek hafıza bant genişliğinden yararlanılıyor. Orijinal oyunlara kıyasla, dokular yakından bakıldığında artık daha net: Gemilerdeki küçük metinlerin bir kısmını ilk defa okuyor olabilirsiniz. Geliştirilmiş grafik efektlerinin yanı sıra, HDR'da eklenmiş.

: WipEout Omega Collection, PS4 ve PS4 Pro için geliştirilmiş WipEout HD, WipEout HD Fury ve WipEout 2048'in tümünü bir araya getiriyor. Oyunda tüm dokular yeniden işlenmiş ve geliştirilmiş. Böylece PS4'ün yüksek hafıza bant genişliğinden yararlanılıyor. Orijinal oyunlara kıyasla, dokular yakından bakıldığında artık daha net: Gemilerdeki küçük metinlerin bir kısmını ilk defa okuyor olabilirsiniz. Geliştirilmiş grafik efektlerinin yanı sıra, HDR'da eklenmiş. Sniper Elite 4: Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en gelişmiş 2. Dünya Savaşı nişancı oyunlarından biri ve alanında rakipsiz. Savaş zamanı İtalya'yı Faşizm'in ellerinden kurtarmak için savaşıyorsunuz. Taktiksel üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Diğer oyunları da ödül alan Sniper Elite serisininin bu oyununda Akdeniz sahil kasabalarından antik ormanlara, dağ vadilerine ve devasa Nazi yapılarına kadar güzel İtalyan yarımadasında dolaşıyorsunuz.

Yukarıda listelenen her iki oyun da 6 Ağustos Salı günü itibariyle üzere ücretsiz olacak. Her zaman olduğu gibi, ücretsiz olarak indirebilmek için PlayStation Plus'a abone olmanız gerekiyor. Ayrıca, ücretsiz olarak indirmiş olsanız bile, üyelik ücretini ödemeye devam etmeniz veya aboneliğinizi yeniden başlatmanız gerek.

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