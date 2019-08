REKLAMLAR



Pokemon Go geçen haftalarda en çok beklenen güncellemelerinden birini aldı. Oyuna Team GO Rocket formunda yeni bir düşman eklendi. Bu sapkın organizasyon vahşi Pokemon'ları ele geçiriyor ve onları Shadow Pokemon'a çeviriyor. Yeni etkinlikle göreviniz Team GO Rocket'ı ve Shadow Pokemon'ları durdurmak. Rehber yazımızda size bu konuda yardım edecek.

Pokemon GO'da Team GO Rocket ve Shadow Pokemon Rehberi

Bunu yapmak için, dünyanın her tarafına dağılmış renksiz PokeStop'ları aramanız ve Photo Disc'lerini çevirmeniz gerekiyor. Bunun ardından Team GO Rocket üyelerinden biri ortaya çıkacak. Sonrasında Rocket takımıyla savaşmaya başlıyorsunuz.

Adımlar

İlk adım renksiz PokeStop'lardan birini bulmak olacak. Birine rastladığınızda farklı görünüşünden hemen tanıyacaksınız.

Ama bu kolay kısmı. Bir sonraki adımda (Photo Disc'i döndürdükten sonraki) Team GO Rocket üyesinin ortaya çıkması gerekiyor. Kullandıkları kelimeler, en güçlü Pokemon'larının ne tür olduğu hakkında bir fikir veriyor. Böylece önceden plan yapıp en güçlü Pokemon'u yenmek için en uygun takımı oluşturabilirsiniz. İpuçlarının çoğu oldukça açıktır, örneğin "water" kelimesini görürseniz Squirtle veya Mudkip ile savaşmaya hazırlanın. "Roar" kelimesi Dragon türlerine işaret eder, "tangle" Çim türü, "bird" ise uçan tipte Pokemon'ları gösteriyor.

Savaşlara tekrar tekrar katılabiliyorsunuz. Bayılan Pokemon'u tekrar canlandırma maliyeti dışında önemli bir engel yok.

Savaşların kendileri oldukça basittir ve Charge hareketlerinizi kullanmak için tamamlamanız gereken bazı mini oyunlar var. Bunun dışında tek yapmanız gereken bayılıncaya kadar Shadow Pokemon'a tekrar tekrar basmak olacak. Ayrıca bir saldırıyı engellemek için kullanabileceğiniz iki Protect Shield'e sahip olacaksınız, bu yüzden rakip Charge Move ile vurmaya çalıştığında bunları kullandığınızdan emin olun. Rocket ekibinin kendilerinde kalkan yoktur.

Team GO Rocket yenildiğinde geride Shadow Pokemon'dan birini bırakacak. Raid'de olduğu gibi elinizde Premier Ball'lar olacak. Ne kadar Pokemon'unuz hayatta kalırsa o kadar Premier Ball alırsınız. Shadow Pokemon'u başarılı bir şekilde yakalayabilmeniz için Pokemon'u Stardust ile arındırma yapma (Purify) olanağınız da var. Purified Pokemon, normal emsallerinden bile daha güçlüdür.

