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PC'nizde Whatsapp'ı kullanmak için, bilgisayarınızda Whatsapp Web sitesini açtıktan sonra telefonunuzdan ekrandaki QR kodu taramanız gerekir. Ancak birçok kullanıcı QR kodun çalışmaması sorunundan veya telefonlarının QR kodu taramamasından şikayetçi olur. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize göz atalım.

WhatsApp Web'te QR Kod Çalışmıyor Sorunu

Ne yazık ki, birçok kişi, telefonlarını kullanarak WhatsApp Web QR kodunu taramaya çalıştıklarında telefonun taramayı başarılı bir şekilde yapamadığını görüyor. Bazı insanlar telefon kameralarını 90 veya 180 derece döndürmenin ve QR kodu bu şekilde taramanın işe yarayacağını belirtse de biz sonuç alamadık.

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Önerilen çözümler arasında Chrome tarayıcısı kullanmak var. Ancak işe yaradığını gördüğümüz iyi bir çözüm giriş sayfasında zoom yapmak oluyor. Bu yöntemi WhatsApp'ta telefonun QR kodu taramaması problemine iyi bir çözüm olarak bulduk. Bazı telefonların kameraları yeterince iyi görüntü alamıyor ve düşük ışıklı ortamlarda kodu taramak imkansızlaşıyor.

Çözüm: Rotation Locker

WhatsApp Web sayfasına gidin ve QR kodun açılmasını bekleyin. Ardından klavyenizden CTRL ve + tuşlarına basarak veya tarayıcı arayüzünü kullanarak sayfayı yakınlaştırın. Bunu yaptığınızda kod eskisinden çok daha büyük bir hal alacak ve taranmasını kolaylaştıracak.

Bir diğer çözüm de telefonda ekran oryantasyonunu değiştirmek ve geniş ekrana ayarlamak oluyor. Bunu Rotation Locker uygulamasını kullanarak yapabilirsiniz. Ekran menüleri yatay olarak sabitleniyor ve kod kameradan taranmaya çalışıldığında WhatsApp anında çalışıyor. Sayfaya bağlandıktan sonra telefona geri dönerek özelliği kapatabilirsiniz.

Umarız bu ipuçları sorununuzu çözmede yardımcı olmuştur. Google Play Store'da aynı işi yapan başka ekran açısını kilitleme uygulamaları da var, ancak Rotation Locker'ı hem ücretsiz olduğu ve hem de reklam içermediği için seçtik.

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