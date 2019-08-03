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Koyu temalı bir sonraki Google uygulamasının hangisi olacağını merak ediyorsanız, sizin için bir cevabımız var. Google, Fit uygulamasını daha yeni duyurmuştu ancak uygulama şimdi diğer bazı özelliklerin yanı sıra koyu tema desteği de kazanıyor. Büyük güncellemenin detaylarına göz atalım.

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Gelişmiş Uyku İstatistikleri İçin Koyu Temalı Google Fit Kullanın

Yeni koyu tema, Google Fit'in göze daha yumuşak görünmesini sağlıyor, ancak uygulamayı sık kullanıyorsanız pil ömründen de tasarruf sağlıyor. Yeni karanlık tema seçeneğini ayarlar menüsünde bulacaksınız. İstediğiniz zaman etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Yeni koyu temanın yanı sıra, Google ayrıca bazı geliştirilmiş uyku çizelgeleri de ekledi; bu da kullanıcıların uyku düzenlerini gün boyunca yaptıkları diğer tüm etkinliklerle birlikte izleyebilecekleri anlamına geliyor. Sadece uyku uygulamanızı Google Fit'e bağlayın; zaman içinde uyku düzeninizi gösteren grafikler şeklinde bilgiler alacaksınız. Ayrıca, kullanıcılar uyku geçmişlerine erişebilecek ve bunları isterlerse düzenleyebilecek.

Google halihazırda Android cihazlarda mevcut olan harita rotası özelliğini iPhone uygulamasına getiriyor. Böylece iOS kullanıcıları Wear OS akıllı saatlerinde, Apple Watch'ta veya diğer uygulamalarda izledikleri rotaların bir haritasını görebiliyorlar. Aktif olarak yapılan egzersizlerin bir özetini de alabiliyorlar.

Google'a göre, bugün açıklanan tüm yeni özellikler ve iyileştirmeler önümüzdeki hafta boyunca Android ve iOS cihazlarına sunulacak.

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