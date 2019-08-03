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Google Asistan, Google ekosisteminin merkezinde yer almaktadır; bu nedenle Google her geçen gün bu asistanı olabildiğince geliştirmeye devam ediyor. Eskiden Google Asistan'ı çağırdığınızda ve iletilerinizi okumasını istediğinizde, Android Mesajlarından ve Hangouts'tan aldığınız SMS metinlerinin içeriğini görebilirdiniz. Ancak, WhatsApp ve Telegram gibi üçüncü taraf uygulamalardan aldığınız mesajlar okunmazdı. Bugün bu durum tümüyle değişti. WhatsApp ve Telegram gizliliği ortadan kalktı.

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Google Asistan Şimdi WhatsApp ve Telegram Mesajlarını Görebiliyor

Asistan şimdi WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe ve buna benzer üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarındaki metin mesajlarını okuyabiliyor. Sanal dijital yardımcı bu mesajları yalnızca size okumakla kalmayacak, aynı zamanda cevap vermenize de izin verecek. Telefonunuzu bunu yapacak şekilde ayarlamak için Asistanı çalıştırın ve "mesajlarımı oku" diyorsunuz.

Ardından Google uygulamasının bildirimlerinize erişmesine izin vermeniz gerekecek. Bunun ardından alınan son metin mesajlarını içeren bir kart ekranda belirecek. Asistan gönderenin adını ve mesajın geldiği uygulamayı da belirtecek. Söylediğiniz yanıt derhal gönderilir ve metin okundu olarak işaretlenir.

Bilmeniz gereken bir nokta var. Fotoğraf, video veya ses gibi medya içeren bir metin mesajı okunamıyor. Bunun yerine, Google Asistan size "mesaj sadece bir ses eki içeriyor" diyor. Umarız, Google Asistan'ın gelecekte bu tür ses eklerini okuması da sağlanır.

Görünüşe göre bu özellik şu an da yeni sunulmaya başladı. Ne yazık ki, Android 9 Pie çalıştıran Samsung Galaxy S10'da çalışmasını sağlayamadık. "Bir şeyler ters gitti" yazan bir mesaj almaya devam ettik. Zaman zaman tekrar denemeye devam edeceğiz ve herhangi bir değişiklik olması durumunda bu yazımızı güncelleyeceğiz.

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