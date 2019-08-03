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Katlanabilir telefonlar kesinlikle akıllı telefon pazarının geleceği olacak ve bir süre yeni premium segmentte yer alacaklar. Üç üretici halihazırda bu alanla meşgul: Samsung, Huawei ve daha önce duyulmamış bir marka Royole. Şaşırtıcı biçimde ilk katlanabilir telefonu sunan Royole oldu ve devamını da getireceği düşünülüyor.

LG'nin Katlanabilir Telefonu Böyle Görünüyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan LG, muhtemelen kendi katlanabilir konsepti üzerinde çalışıyor. LG'nin üzerinde beyin fırtınası yaptığı katlanabilir telefon konsepti için ilk patent görseli ortaya çıktı.

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Belge, bir kez değil, iki kez katlanan ve etkili bir şekilde üç katmanlı bir ekrana sahip olan bir telefonu ortaya koyuyor. Asıl ilginç olan şeylerden biri de cihaz katlandığında oluşan boşluğun kalem ile doldurulabiliyor olması. Bu da oldukça yaratıcı olmuş.

Başka bir deyişle, LG yeni katlanabilir telefonunda Stylus kalem sunmak istiyor ve de bunu başarmış görünüyor. Stylus severler için bu çok iyi bir haber. Çünkü çoğu insan yeni Samsung Galaxy Fold'un S Pen'i desteklememesi konusunda hayal kırıklığına uğradı. Yine de katlanabilir ekranlarla çalışacak kalem yapmak muhtemelen kendi başına bir zorluk.

Böyle bir telefon piyasaya çıkarsa kesinlikle kendine has büyük bir kitlesi olacak. Zira şu ana kadar iki kez katlanan bir telefon görmemiştik. Patent çizimlerine bakılırsa telefon ikinci kez kıvrıldığında oldukça kompakt bir yapıya sahip oluyor. Açıldığında ise bir tablet performansı sunuyor.

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