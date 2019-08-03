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Niantic ve Pokemon Company, Pokemon GO oyuncuları için yeni bir hediye etkinliğini açıkladı. 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan etkinliğin, insanları arkadaşlarıyla Pokemon GO oynamaya teşvik etmesi amaçlanıyor.

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Pokemon GO'nun Özel Hediye Etkinliği Fazla Uzun Sürmeyecek!

Gelecek hafta oyuna bir dizi yeni özellik eklenecek ve bu özelliklere bakılırsa, yalnızca arkadaşından hediye alanlar etkinlikten yararlanabiliyor. Öncelikle, etkinlik sırasında kazanılan hediyelerden çıkan tüm Egg'lerin açılabilmesi için yalnızca 2 kilometre kadar yürünmesi gerekecek.

Bununla birlikte yumurtaların çatlaması için gereken mesafe kısaltılmış olsa da içinden çıkan Pokemon'un kuluçkalanması için hala 7 kilometre yürümeniz gerekiyor. Hatta Pokemon'ların etkinlikten bittikten sonra ya da önce çıkmış olmaları fark etmiyor.

Ayrıca, etkinlik süresince, Pokemon GO oyuncularının günlük olarak açabilecekleri hediyelerin sayısı 30'a yükseltilecek. Aynı durumla oyuncuların envanterinde taşıyabilecekleri hediyelerin sayısı da 20'ye yükseliyor.

Özel hediye etkinliği 19 Ağustos Pazartesi gününe kadar sürecek, ancak bu tarih içerisinde alınan Gift'ler etkinlik bittikten sonra bile 2 kilometre yürünerek çatlatılabilecek. Dolayısıyla Pokemon GO'nun bu etkinliği büyük önem taşıyor!

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