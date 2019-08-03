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Galaxy Note 10'un ilanına kadar sadece beş gün kaldı, açıklayacak çok fazla şey olmadığını söylememiz gerek. Sızan basın görsellerinde tasarımlar sergilendi, birden fazla rapor her telefonun teknik özelliklerini açıkladı ve kısa süre önce kulaklık girişi olmadığı doğrulandı. Ancak şimdi ortaya çıktığına göre Note 10'lar aslında başlangıçta beklenenden biraz daha ucuz olabilir.

Samsung Galaxy Note 10 Normalden Daha Ucuz Olabilir!

256 GB dahili depolamaya sahip normal Galaxy Note 10 Avrupa'da 949 Avro'dan perakende satış yapacak. Öte yandan, daha büyük olan Galaxy Note 10+ 1099 Avro'ya satılacak, ancak 512 GB depolamaya sahip ayrı model 1199 Avro ile satın alınabilecek.

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Yukarıda listelenen fiyatlar, Almanya dahil bir avuç Avrupa pazarı için geçerli. Bununla birlikte, Samsung'un bir sonraki bayrak gemilerinin fiyatı, dünya genelinde farklı vergi oranları nedeniyle değişecektir. Örneğin, İspanya ve Fransa'daki tüketiciler tipik olarak 10 Avro daha fazla ödemek zorunda kalırken, Finlandiya'dakiler genellikle 50 Avro daha fazla para harcamak zorunda kalıyor, bu nedenle Galaxy Note 10'un başlangıç ​​fiyatı 999 Avro'ya kadar çıkıyor.

Samsung Galaxy Note 9 ve Galaxy S10+ piyasaya sürüldüğünde Avrupa'da 999 Avro'dan başlarken, standart Galaxy S10'un resmi başlangıç ​​fiyatı 899 Avro'ydu. Rakip markaların cihazlarına gelince, Huawei'in en üst seviye P30 Pro'su Avrupa genelinde 949 Avro'dan satış yaptı, Apple'ın iPhone XS ve XS Max'ı çoğu Avrupa ülkesinde 1159 Avro ve 1259 Avro tutarındaydı.

Avrupa fiyatlarını doğrudan Türk Lirası'na dönüştürmek ve Samsung Note 10'ların Türkiye'de ne kadardan satılacağını söylemek çok kolay olurdu. Ancak işler böyle değil.

Galaxy Note 10 6,3 inç ve Galaxy Note 10+ 6,7 inç ekranla geliyor. Infinity-O AMOLED panellerine sahipler. Son derece ince çerçevelerle donatılmışlar ve kamera için küçük bir kesikleri var. Arka sol üst köşeye yerleştirilmiş yeni bir dikey kamera kurulumu da var. Plus modelinde Time of Flight (ToF) sensörü olması bekleniyor.

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