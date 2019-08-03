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Zombieland hit film ve kült klasik haline geldikten tam on yıl sonra, Sony Pictures devam filminin çekimlerine başlamıştı. Film şimdi 18 Ekim'de tiyatrolarda gösterime girecek. Oyuncu kadrosunda Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ve Emma Stone var. Filmin oyunu Android ve iOS telefonlar için yayımlandı!

Sony İlk Zombieland Oyununu Telefonlar İçin Duyurdu

Zombieland: Double Tap filmi ile birlikte Sony aynı gün piyasaya sürülmesi beklenen ve neredeyse birebir aynı olan yepyeni bir mobil oyunu duyurdu. Sony'nin yeni franchise'ı olan Zombieland: Double Tapper, Tilting Point ve Metagame Studios tarafından Android ve iOS için geliştirildi.

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Kıyamet sonrası Amerika'da geçen Zombieland evreninde, oyuncuların kendi kahraman ekiplerini kurması, yeni üyelerle genişletmesi ve çeşitli zombilere karşı hayatta kalması gerekiyor. Double Tapper'ın kalbinde RPG ögeleri var. Zombileri hedef almak için ekrana dokunuyor, her kahramanın benzersiz yeteneklerini bir bir aktifleştiriyor ve karakterlerinizi, silahlarınızı ve yeni becerilerinizi geliştirmek için oyun içi para birim kazanıyorsunuz.

Zombieland Double Tapper: Android & iOS

Bugün ön kayıt yaptıranlar, Zombieland: Double Tapper'ı bu sonbahardan sonra oynama fırsatına erişecek. Ayrıca bu kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmalarına yardımcı olacak özel bir ödül alacaklar. Ön kayıt hem Android hem de iOS cihazlarda mevcut, bu nedenle hemen şimdi bu ücretsiz Zombieland hediyelerini almamanız için hiçbir sebep yok.

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