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Bir telefonu akıllı telefon yapan bize sorarsanız içerisindeki uygulamalardır. Bunlar olmadan cihazınızın hiçbir özelliği kalmazdı. Neyse ki bazı ilgi çekici ücretsiz uygulamalar da var. İşte 2019 Ağustos'un en iyi ücretsiz Android uygulamaları.

2019 Ağustos'un En İyi Ücretsiz Android Uygulamaları

Crone

Chrome ile çok fazla zaman harcayan biriyseniz, o zaman Crono tam size göre. Bu araç, telefon bildirimlerinizi tarayıcınıza kopyalar; böylece bildirimlerinizi kontrol etmek için telefonunuzu tekrar açmanıza gerek kalmaz.

Ayrıca birçok işlevi var. Örneğin, PC'den ayrıntılı karşılaştırma yazılarımızdan birini okuyorsanız, 'Geçerli sekmeyi cihaza gönder' düğmesini tıklatarak sekmeyi doğrudan telefonunuzda açabilirsiniz.

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Gallery Go

Google'ın birçok Lite versiyonlu uygulaması ve çevrimdışı çalışan çözümleri bulunuyor. Bunlar arasına katılan en yeni örnek ise Gallery Go oldu.

Google Photo'nun aksine, karmaşık bir arayüze sahip değil. Aksine, her şey özenle düzenlenmiş. Resimler ve klasörler için altta iki sekme var. Fotoğraflar hiçbir Google hesabına senkronize edilmiyor.

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Ceri Launcher





Tüm popüler launcher ya da başlatıcılardan sıkıldınız mı? Eğer öyleyse, Ceri Launcher'a bir şans verin. Yoğun ana ekranlı karmaşık başlatıcıların aksine bu laıncher kendine özgü "Honeycomb" ya da bal arısı kovanı tasarımını benimsiyor. Kulağa hoş geliyor değil mi?

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Glitch Lab

Dürüst olmak gerekirse Google Play Store sayısız görüntü düzenleme uygulamasıyla dolu. Peki Glitch Lab'ı benzerlerinden farklı kılan nedir?

Bu uygulamada efektin devreye girmesini istediğiniz görüntünün belirli bir kısmını seçebiliyorsunuz. Ayrıca görüntü açısı, orantı, yoğunluk gibi başka çeşitli faktörleri de ayarlıyorsunuz.

Genel olarak fotoğraflarla yeni denemeler yapmayı seven biriyseniz, Glitch tam size göre ve harika bir uygulama.

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Kwench

Cinsiyetinize, boyunuza ve kilonuza bağlı olarak vücudunuzun su alımını hesaplayan basit bir uygulamadır ve bir kez kurulduktan sonra su içme hedeflerinize ulaşmanız için sürekli hatırlatmalar yapar.

Uygulamanın kurulumu ve kullanımı kolaydır. Size periyodik olarak su içme istatistikleri sunar. Akıllı saati olmayan ya da kullanmak istemeyenler için kullanışlıdır.

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Wolpepper

Yeni bir duvar kağıdı uygulaması arıyorsanız, WolPepper uygulamasına bir şans vermelisiniz. Bu, UnSplash'in yüksek kaliteli görüntülerini sağlıyor ve bu konuda en iyi şey çözünürlüklerin çok büyük olması, bu yüzden görüntülerin pikselleşmesi konusunda endişelenmenize gerek yok.

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