2019'da Android Telefon İçin Multiplayer Oyunlar

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Android oyunları giderek daha iyi hale geliyor. Daha önce basit bulmaca oyunlarımız vardı ancak şimdi Multiplayer oyunlar hayli ilerlemiş durumda. Şimdi gerçek zamanlı PvP oyunlarına bile sahibiz. İşte 2019'da Android için en iyi multiplayer oyunlar!

Battle of Warships: Naval Blitz

Multiplayer savaş oyunlarını seviyorsanız, Battle of Warships sizin için mükemmel bir oyun olacak. İçinde bulunduğunuz amansız savaşta galip gelmek için diğer savaş gemilerini yok etmeniz gerekiyor. Multiplayer bir oyun olduğu için arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Tek sorun, oyun sırasında arkadaşınızla sohbet edemiyorsunuz.

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Infinity Ops: Online FPS

Infinity Ops Android için bir bilim kurgu oyunu. Android 4.1 ve sonrasında çalışıyor. Daha önce herhangi bir nişancı oyunu oynadıysanız bu oyunda herhangi bir yabancılık hissetmeyeceksiniz. Kural basittir: Bir takıma katılır ve düşmanlarınızı alaşağı edersiniz. Arkadaşlarınızı oyununuza davet edebilirsiniz.

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Carrom Pool

Carrom Güney Asya'da epey popüler. Bu oyunu duyduysanız ve kuralları biliyorsanız çabucak alışacaksınız. Multiplayer bir oyun olduğundan arkadaşlarınıza meydan okuyabilir veya diğer online oyuncularla oynayabilirsiniz. Yeteneğiniz varsa para harcamanıza gerek yoktur.

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Old School RuneScape

Listenin belki en kaliteli ve en sevilen multiplayer oyunlarından biri. MMORPG oyunu ve Android dünyası için nadir bir örnek, çünkü PC'de de oynanıyor. Hem ücretsiz hem de abonelik sistemi var. Oyunun kendisi oldukça iyi. Büyük bir dünyada geçiyor, birçok görev yapıyor, ganimet buluyor, diğer oyuncularla ticaret yapıyor ve tonlarca kötü adamı egale ediyorsunuz.

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Riptide GP: Renegade

Renegade muhtemelen en iyi yarış oyunudur. Hikaye modu eğlenceli ve pek çok etkinliğe sahip. Online multiplayer seçenek de oldukça eğlenceli. Kafa kafaya karşılaşmalarda toplam sekiz oyuncu yarışabiliyor. Ayrıca, bölünmüş ekran desteği de var.

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