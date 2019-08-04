2019'da Tablet Satışlarında Yüzde 20 Artışa Ulaşıldı

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Digitimes araştırmasına göre, küresel tablet sevkiyatlarının 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık %19,3 oranında artması bekleniyor. İki ana faktör var ve bunlar üçüncü çeyrek sevkiyatlarının artmasına katkıda bulunacak.

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2019'da Tablet Satışlarında %20 Artış Bekleniyor

Bunlardan ilki dönemsel faktörler oluyor; yani Apple, yeni iPad'lerini duyuracak ve bu da satışları artıracak. Katkıda bulunan ikinci faktör ise Huawei olarak açıklanmış. Şirketin bu dönemde normal tablet sevkiyatlarını artırması bekleniyor.

2019 ikinci çeyrekte yeni iPad sunulmaması ve Huawei satışlarının ABD'de engellenmesi ikinci çeyrek tablet satışlarının zayıf geçmesine neden oldu. Buna rağmen Apple tablet satışlarında birinci, Samsung ikinci ve Amazon ise üçüncü oldu. Huawei dördüncü sırayı almayı başardı ve Lenovo beşinci en büyük tablet üreticisi oldu.

Ancak, 3. çeyrekte işlerin biraz değişmesi bekleniyor. Tahminler Apple ve Samsung'un ilk ikiyi işgal edeceği yönünde ancak Lenovo bu kez üçüncü en büyük tablet markası olacak. Amazon dördüncülüğe gerileyecek ve Huawei bir adım gerileyecek.

10 inç ekranlı tabletlerin toplam pazar payının %70'inden fazlasını almaya devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, hücre içi dokunmatik ekranlar, cam film dokunmatik ekranların yerini almaya devam edecek ve toplam gönderilerin yaklaşık %36'sını kapsayacak.

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