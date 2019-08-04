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Mart ayında Apple ilk kez Apple Card'ı tanıttı. Sanal kart iOS Cüzdan uygulaması ile entegre çalışıyor ancak gerçek fiziksel kart da sipariş edilebiliyor. Gizlilik nedeniyle bu kart hesap numarasını içermeyecek, ancak kartın üzerinde kullanıcı adı bulunacak. Apple Card kullanıcılarından hiçbir ücret talep edilmeyecek. Yani geciken ücretlere, yıllık ücretlere, uluslararası ücretlere ve limit ücretlerine elveda denilecek. Kart kullanıcıları, Apple ekosistemi dışında yapılan işlemlerin %2'sini ve App Store, Apple Store ve diğer Apple mülklerinden yapılan alımların %3'ünü geri alacaklar. Fiziksel kartla yapılan işlemlerin ise %1'i geri kazanılacak. Bu indirimler günlük olarak hesaplanacak ve her gün kullanılabilir hale getirilecek.

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Apple Card Sahipleri iPhone'u Jailbreak Yapamayacak

Kartın bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor ve yatırım bankacılığı firması Goldman Sachs, Apple'ın bu projesinin ortağı. Goldman Sachs, Apple Card Müşteri Sözleşmesini bizzat imzaladı. Öncelikle, kartın kredi notuna bağlı olarak, kartın yıllık faizi %13,24 ile %24,24 arasında değişecek. Gelecekteki değişiklikler, faiz oranına yapılan herhangi bir zam ya da indirim oranına dayalı olacak. Bu oran bankaların en iyi müşterilerini aldıkları kredi için borçlandırdıkları oran oluyor.

Bir Apple Card'a hak kazanabilmek için geçerli bir iCloud hesabıyla ilişkilendirilmiş bir Apple Kimliğiniz olmalı. Apple'ın iki faktörlü kimlik doğrulaması açık ve Apple Kimliğine bağlı etkin bir e-posta adresiniz bulunması gerekiyor. Ayrıca, iOS yazılımı kısıtlamalarını kaldırmak için telefonunuzu jailbreak yapamayacaksınız, bu durumda hesabın kapatılması riski olacak. Apple Card ayrıca casino fişi, piyango bileti ve kripto para birimi almak için kullanılmayacak. Başka bir deyişle, Bitcoin satın almak için Apple Card kullanamazsınız.

Apple Card, Apple'ın Hizmetler birimine bağlı bir ürün olacak. iPhone'dan sonra, bu segment şirket için gelir bakımından ikinci en büyük kaynak oldu. Yani teknoloji devinin en kârlı ikinci bölümüdür. Apple, Hizmetler grubu için gelecek yıl yıllık 50 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Böylece 2016 yılındaki brüt 25 milyar hasılatı iki katına çıkarmış olacak. Apple, Nisan-Haziran aylarını kapsayan mali yılın üçüncü çeyreğinde, şirket 11,5 milyar dolarlık rekor Hizmetler geliri bildirdi. Bu işletmenin Apple için bu kadar önemli olmasının nedeni, iPhone satışlarına daha az bağımlı kalmasını sağlamasıdır. Ancak iPhone satmadan hizmetlerini nasıl sunacağı belirsiz. Bu yılın başında dünyadaki iPhone kullanıcı sayısı yaklaşık 900 milyon idi. Hizmetler altındaki diğer markalar arasında App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade, AppleCare, Apple Pay ve daha fazlası var.

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