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Yaklaşan Samsung Galaxy Watch Active 2'nin görüntüleri yaklaşık bir aydır etrafta dolaşıyor, ancak bugün oldukça yüksek çözünürlükte örneklerle karşı karşıyayız. Renk seçeneklerini görüyoruz ve kayış malzemesi artık anlaşılabiliyor. Akıllı saatin her iki boyutu da oldukça zengin renklere sahip.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Özellikleri ve Resmi Görüntüsü

Paylaşılan Watch 2 renderleri bize yeni giyilebilir akıllı saate yakından bakma şansı veriyor. 2 ana kasa tipi var. Birisi deri kayışlı ve diğer ise yumuşak silikonlu. Deri kayışlı Samsung Galaxy Watch 2 40mm boyuta sahipken silikon kayışlı olan 44mm boyuta sahip.

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Özellikleri

40mm'lik versiyon 1.2 inç Super AMOLED ekrana sahipken 44mm 1.4 inç ekranla geliyor. İki ekranda 360 x 360 çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda Exynos 9110 çipsetine sahipler. Bellek tarafında 768 MB göze çarpıyor ve Wi-Fi destekliler. Ayrıca LTE sürümü de var ve bu da 1.5 GB RAM ile geliyor. Galaxy Watch 2'ler 4 GB depolama ve WiFi için 247 mAh, LTE içinse 340 mAh bataryayla geliyor. Bluetooth 5.0 desteği yerli yerinde.

Renderlerde ayrıca ana ekran görsellerini de görüyoruz. Bolca seçenek mevcut ve her biri akıllı saate tamamen farklı bir görüntü veriyor. Samsung Galaxy Watch Active 2 dijital olarak (özel bir etkinlik olmadan) tanıtılacak. Tanıtım tarihi 5 Ağustos Pazartesi olarak belirlenmiş. Yani Galaxy Note10 ve Note10+ sahneye çıkmadan iki gün önce gerçekleşecek.

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