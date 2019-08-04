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Sony, akıllı telefon dünyasında hız kaybetmeye devam ediyor. Şirketin en son mali raporu, Nisan-Haziran döneminde yalnızca 900.000 telefon gönderdiğini gösteriyor – son 9 yılın en düşük seviyesi. Sadece bir yıl önce Sony, aynı süre zarfında 2 milyon telefon gönderisini yönetti; bu da, şirketin 10 milyonluk seviyeye yaklaştığı 2014 yılına kıyasla hala düşük bir orandı.

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Sony'nin Telefon Satışları 2019'da %55 Oranında Azaldı

Düşen satışların bir sonucu olarak, Sony'nin finans departmanı şimdi telefon satışlarının önceki tahminlerin %7 altında gelir getireceğine inanıyor yani yalnızca 380 milyar JPY (3.55 milyon dolar). Buna ek olarak, işletme gelirinin de düşmesi bekleniyor.

Korkunç gerçeklik göz önüne alınarak Sony Mobile şimdi daha önce 5 milyon tahmininden uzaklaşarak 2019 sonuna kadar sadece 4 milyon telefon satabileceğini öngördü. Böylece beklentilerini bir kez daha geriye çekti.

Bu olumsuz havaya rağmen şirket telefon işinden kar edebileceği konusunda olumlu. Mayıs sonunda piyasaya sürülen Xperia 1 için hala büyük bir beklenti içerisinde. Şirket, özellikli amiral gemisinin 2019'un ikinci yarısına doğru daha iyi satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyor.

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