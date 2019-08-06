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Ağustos 2018'de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 9 beraberinde çok fazla güç, işlevsellik ve stil getiren bir Android telefon. Şimdi halefi Galaxy Note 10 ortaya çıktı. Eğer bir Note 9'a sahipseniz veya fiyatı düştüğünde bir tane almayı düşünüyor bu yazı sizin için.

2019'da Samsung Galaxy Note 9 Hakkında Tüm Sorular ve Cevapları

Samsung Galaxy Note 9 hakkında bilmen gereken her şey bu yazıda. Telefonu, özelliklerini, rakiplerini ve diğer birçok sık sorulan soruyu ele aldık.

Önce Özellikler

OS Android 9 Pie

Samsung One UI Ekran 6.4 inç Super AMOLED, 2960×1440 (18.5:9) İşlemci Qualcomm Snapdragon 845 Depolama 128/512GB Genişletilebilir MicroSD (2TB) RAM 6/8GB Arka kamera 12MP Super Speed Dual Pixel, OIS, f/1.5 or f/2.4 İkincil arka 12MP, OIS, f/2.4, telefoto lens Ön kamera 8MP, f/1.7, otomatik odaklanma Bağlantı Wi-Fi 802.11ac MIMO, 1.2Gbps (Cat-18) LTE, Bluetooth 5.0 LE

ANT+, NFC, GPS, Glonass Ses Stereo hoparlör

Dolby Atmos

3.5mm headphone Batarya 4000mAh

Non-removable Şarj Hızlı şarj, kablosuz şarj Su dayanıklılığı IP68 Güvenlik Parmak izi sensörü

Iris scanner

Samsung KNOX Ölçüler 161.9 x 76.4 x 8.8 mm Renkler Ocean Blue, Lavender Purple,

Midnight Black, Metallic Copper

Note 8'den geçmeye değer mi?

2017 model Galaxy Note 8 günlük kullanımda en az Note 9 kadar güçlü ve hala en iyi akıllı telefonlardan biri.

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Note 9, RAM, kamera performansı vb. ile ilgili küçük iyileştirmeler sunuyor ancak S Pen'i ve daha büyük bir bataryası sayesinde selefine karşı bazı belirgin avantajlara sahip.

Eğer bir Note 8'e sahipseniz ve şu anda yeni bir telefona çok fazla para harcamak istemiyorsanız (veya Note 10'u beklemek istiyorsanız) Note 9'a geçmenize gerek yok.

Diğer telefonlarla karşılaştırması nasıl?

Note 9'un en büyük rakiplerinden biri Samsung'un Galaxy S10+'ı oldu. S10+ daha yeni bir işlemci, ek bir arka kamera ve Samsung'un yeni Infinity-O ekranına sahip. Ancak Note 9 daha uygun fiyatla geliyor ve ikonik S Pen'i var.

Dolayısıyla bütçe önemliyse Note 9 daha iyi bir seçim olacaktır. Bunun yanı sıra Xiaomi Mi 9T gibi çentiksiz telefonlar da agresif fiyatlandırmaya ve en üst düzey tasarıma sahipler. Bolca YouTube / Twitch izleyenler için Note 9, oyun ve tarayıcı ağırlık gidenler içinse S10 ya da Mi 9T daha iyi seçenekler arasında.

Galaxy Note 10 mu Note 9 mu?

Note 10 daha hızlı işlemci, daha büyük ekran, pil ve hızlı şarj desteği ile geliyor. En büyük yeniliklerden biri de kamera tarafında oldu. Ancak Note 9 çok daha ucuz ve Note 10 gibi rahatsız edici bir çentiği yok. Bizce Note 10 yerine Note 9 almak ve kalan bütçeyi bir sonraki çentiksiz telefona saklamak en iyisi olacaktır.

S Pen ile gelen yenilikler

S Pen en büyük iyileştirmelerden biri oldu. Samsung ilk kez S Pen'e Bluetooth Low Energy'yi ekledi. Böylece artık Note 9'u belli bir mesafeden kontrol edebiliyorsunuz. S Pen kamera deklanşörü olarak kullanılabiliyor.

Aksesuarları unutmayın

Note 9, metal ve camı muhteşem bir şekilde birleştiren çarpıcı bir tasarıma sahip, ancak çoğu telefon gibi düşme ve darbeye pek dayanıklı değil. Note 9 bolca aksesuara, kılıfa ve daha fazlasına sahip. Satın alacağınız telefonda bunların olmasını isteyeceksiniz.

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