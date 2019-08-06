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Huawei Mate 30 Pro, Huawei'in bir sonraki amiral gemisi olacak ve ön kamera ve diğer birçok sensör için dairesel bir arka kamera düzeneğini benimseyecek. Kavisli ekranla gelecek olan cihaz neredeyse çerçevesiz bir ekran taşıyacak. Ancak çentikli tasarıma sahip olacak. Arkadaki düzenek Nokia Lumia 1020'deki kamera tasarımını andıracak. Buna göre Mate 30 Pro'nun ilk gerçek tasarımı şimdi ortaya çıkmış olabilir.

Huawei Mate 30 Pro'nun İlk Gerçek Tasarımı Göründü

Henüz Mate 30 Pro'nun gerçek tasarımı şimdiye kadar sızdırılmamıştı. Ancak telefon için kılıf hazırlayan bir şirketten gelen render'lara bakılırsa şimdi elimizde gerçeğe en yakın tasarımı gösteren birkaç görüntü var. Bu çizimler cihaza dair sızdırılan önceki tüm bilgileri doğruluyor.

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Bununla birlikte resimlere dikkat ederseniz akıllı telefonun alt kısmında ince bir çene olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca çerçeveleri önceki modellere göre daha kalın tutulmuş. Görüntülerde gösterilen üst çerçeve yine seleflerinden daha iri duruyor.

Huawei'in Mate 30 Pro'yu sonbaharda 6.71 inç QHD+ OLED ekran, 4.200 mAh pil ve Kirin 985 işlemci ile duyurması bekleniyor. Akıllı telefonun ayrıca 55W hızlı şarj desteğine sahip olduğu söyleniyor ki bu oldukça etkileyici.

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