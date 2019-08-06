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Samsung, AMD ile bir ortaklık yaptığını duyurdu. Buna göre AMD, Samsung telefonlar için güçlü grafik birimleri üretecek. Resmi açıklamaya göre bu mobil GPU düşük güç tüketimli ve yüksek performanslı olacak. Hedeflenen cihazlar ise Galaxy S12 ve Note 12 olmuş. Samsung bunun tüm rekabeti değiştireceğini düşünüyor.

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Samsung AMD'den Telefonları İçin Radeon Exynos GPU Yapmasını İstedi

Radeon Exynos, Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerindeki Adreno GPU'suna ve Apple'ın A-serisi işlemcilerine rakip olacak. Samsung çipsetlerinde Mali grafik birimlerini kullanıyordu ancak bunlardan bir türlü istediğini alamadı.

Samsung, Exynos yonga setleri serisinde yıllarca ARM işlemcileriyle birlikte gelen kullanıma hazır Mali mimarisini benimsiyordu. Lakin bu durum artık değişiyor. Samsung, AMD'ye yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

İlk Radeon Exynos GPU 2021'de Galaxy S12 ve Note 12'nin çıkış tarihine yetiştirilecek. Elbette o dönemde çıkış yapacak diğer tüm Samsung amiral gemisi cihazlarda da kullanılacak.

Exynos'ların Apple A yonga setleri kadar iddialı olmasını engelleyen şeylerden biri de grafik birimiydi. Görünüşe bakılırsa Samsung bu sorunu köklü bir grafik çipi üreticisi olan AMD ile çözme peşinde. Apple'ın ve diğer Android'li rakiplerin buna verecekleri cevapları görmek heyecan verici olacak.

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