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40 ülke ve binlerce cihazı kapsayan OpenSignal'ın yeni bir raporuna göre, Samsung telefonlar 4G LTE hızlarında Huawei ve Apple'a göre daha yüksek indirme hızları sunuyor.

Samsung İndirme Hızlarında Huawei ve Apple'ı Geçti

Samsung toplam 14 pazarda rakiplerinden yüksek hücresel hızlara sahip. Özellikle ABD gibi kabalık ülkelerde iPhone'lardan ortalama 8.2 Mbps daha yüksek hıza ulaşıyor. Norveç'te ise Samsung kullanıcılar Huawei kullanıcılarından 12 Mbps yüksek hız alıyorlar. Yine bu ülkede iPhone'dan 14 Mbps daha hızlılar.

Bunun yanı sıra Apple iPhone'lar Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayvan'da zirve hızlara ulaşıyor. Buralarda Samsung telefonlardan sırasıyla 14,7 Mbps ve 8 Mbps yüksek indirme oranları sunuyorlar.

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Türkiye'de durum ne?

Türkiye, Polonya'dan sonra farkın en az olduğu ülkeler arasında. Ülkemizde en hızlı 4G LTE hızlarını Huawei sunuyor. Ardından Samsung ve onun ardından Apple iPhone geliyor. Ancak farklar çok az; indirme oranları sırasıyla 23, 22 ve 20 Mbps. Çoğu durumda önemsiz denebilir.

Üst seviye, orta seviye ve düşük seviye cihazların dökümüne bakıldığında küresel pazarda Samsung lider durumda. Şirketin telefonları 26.6 Mbps hıza ulaşıyor. Apple ise orta kademenin lideri durumunda ve iPhone'lar 16.5 indirmeye çıkıyor.

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