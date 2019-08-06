REKLAMLAR







Xiaomi Mi 9T ve Samsung Galaxy A70 karşılaştırması merak edilen konular arasında yer alıyor. İki cihaz da bu seneye damgasını vurdu. Amiral gemisi kardeşleri kadar iddialı tasarımlara sahipler. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olacaktır?

REKLAMLAR



Xiaomi Mi 9T mi Samsung Galaxy A70 mi?

Ekran

Galaxy A70'in en büyük avantajı ekranı. Cihaz 6.4 yerine 6.7 inç ekranla geliyor. Aynı zamanda AMOLED yerine SUPER AMOLED teknolojisini kullanıyor. Yani ekran tarafında A70 daha iyi.

Pil Ömrü ve Şarj

A70'in bataryası daha büyük olsa da Mi 9T'nin ekranı daha küçük ve güç verimi daha yüksek bir işlemciye sahip. Pil ömrü tarafında denkler ancak hızlı şarj tarafında A70 (25W), 9T'den (18W) daha önde.

Tasarım

Tasarım tarafında en göze çarpan detay Mi 9T'nin açılır (popup) ön kamerası oluyor. Bunun yanında çentiksiz bir ekrana sahip. Ayrıca 9T Gorilla Glass 5 sunarken A70 Gorilla Glass 3 sunuyor. Dolayısıyla kazanan Mi 9T. İki cihazda da toz ve su dayanıklılığı yok.

Kamera

Xiaomi Mi 9T'nin ana kamera yetenekleri A70'den daha yüksek. Cihaz bunu gerek çözünürlük gerekse yazılım tarafında gösteriyor. Bunun yanında A70 ön kamera tarafında biraz daha yetenekli. 1080p 960fps video desteğiyle kamerada kazanan Mi 9T.

Saf performans

Mi 9T'yi belki de en cazip kılan yönlerden biri A70'e kıyasla sunduğu yüksek performans oluyor. Cihaz saf performansta yüzde 35 daha hızlı. Dolayısıyla 9T daha önde.

Sonuç

İki cihaz da aynı performansa sahip olduğundan, yukarıdakiler göz önüne alındığında bizce Xiaomi Mi 9T daha iyi bir satın alım olacaktır. A70 biraz daha büyük ekran sunsa da çentiği bu fazladan ekranın işlevselliğini kısıtlıyor.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum