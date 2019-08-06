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Konu akıllı telefonlar olduğunda nerede olursak olalım her zaman kendimizi eğlendirmek için bir seçeneğimiz vardır. House ya da NYPD Blue gibi eski büyük dizilerin bölümlerini izleyebilir, büyük ekranlarımızda sanatsal çizimler yapabilir ya da gelişmiş kameralarımızla yeni bir fotoğrafçılık macerasına atılabiliriz. Ancak bazıları için sınır burada bitmiyor. Şimdi yeni bir akıllı telefon çılgınlığı var: Kendinize en yakın telefon numarasına mesaj yazmak!

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Yeni Akıllı Telefon Çılgınlığı: En Yakın Numaraya Mesaj Yazmak

Son FaceApp akımından sonra şimdi bir grup kullanıcı yeni bir trendi başlatmış görünüyor. Bu eğlenceli trendde kullanıcılar "telefon numarası komşularına" SMS ya da online mesaj gönderiyor. Mesajın gönderileceği kişi son hanenin bir artırılması ya da azaltılması ile seçiliyor. Örneğin, 0555 444 33 22 numarasına sahip bir kişi 0555 444 33 21 ya da 22'ye mesaj atıyor.

Fikrin özünde ise sizinle benzer telefon numarasına sahip o şanslı yabancıyla kısa süreliğine tanışmak var. Rastgele insanlarla tanışıldığı hayatın her zamanında olduğu gibi bu karşılaşmalar bazen dostluğa veya arkadaşlığa dönüşebiliyor. Yeni trende şaşıran insanlar da var. Kimileri, annelerimizden aldığımız "asla yabancılarla konuşma" öğütünden nasıl bu eğlenceli duruma geldiğimizi merak ediyor.

Kullanıcılardan biri numara komşusunun eski Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barrack Obama olduğunu öğrenmiş. Bu eğlenceli durumun ekran görüntülerini Twitter üzerinden paylaşmış. Obama gerçekten kendisi olduğunu kanıtlamak için fotoğrafını bile gösteriyor.

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