5 Kat zum sunan 4 Kameralı Motorola One Zoom ile tanışın. Cihazda 48 MP bir ana kamera bulunuyor. Kameralar aslında 12 MP görüntüler oluşturuyor. Cihaz bunu piksel birleştirme ile yapıyor. Ayrıca, gelişmiş çekimler için f / 1.7 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme özelliği var.

5x Zum Sunan 4 Kameralı Motorola One Zoom Özellikleri

Ana lense eşlik eden "Action Cam" kamera 117 derecelik görüş alanını destekleyecek. Cihazda benzersiz bir üçüncü kamera daha olacak. Bu kamera optik görüntü sabitlemenin yanında 5x hibrit zum sunuyor. Hibrit zumda 2x ya da 3x lens ile yakalanan görüntü diğer lenslerdekì bilgiyle 5x haline getiriliyor. Yani gerçek 5x değil.

Ekran 19,5:9 ile oldukça dar

Motorola One Vision ve One Action'ın aksine, One Pro 21:9 ekrana sahip değil. Bunun yerine, HDR içeriğini destekleyen ve bir FHD+ (2340 x 1080p) çözünürlük sunan 6,2 inç, 19,5:9 çentikle geliyor. Ayrıca, LCD ekran yerine AMOLED ekran olacağını öne süren ekran parmak izi okuyucusu da kayda değer.

Snapdragon 675'li cihaz Moto Mods uyumlu. Dahili depolama konfigürasyonları arasında 4GB RAM ve 64GB depolama var. Ayrıca 6GB RAM ve 128GB seçeneği de sunuluyor.

Diğer tüm Motorola One markalı cihazlar gibi, One Zoom Android One ile piyasaya sürülecek. Böylece kutunda Android 9 Pie ile çıkarken hızlıca Android 10 Q'ya güncellenecek – Google bu ayın sonunda Q'nun final sürümünü yayınlayacak. 27 W TurboPower hızlı şarj teknolojisi mevcut ve büyük bir 4.000mAh batarya var. Diğer özellikler arasında 3,5 mm kulaklık jakı ve alt kısımdaki USB-C bağlantı noktası göze çarpıyor. Ayrıca hoparlör üst tarafta.

Motorola One Zoom çıkış tarihi ve fiyatı

Motorola One Zoom IFA 2019'da açıklanacak. Avrupa pazarında 429 € perakende fiyatıyla satış yapacak.

