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Journey, "yürüme simülatörü" olarak da bilinen tamamen yeni bir oyun türünün ortaya çıkmasına yardımcı olan, etkileyici atmosfere sahi¨p bir oyundur. İlk olarak 2012 yılında PlayStation 3 için piyasaya sürülen oyun, 2015 yılında PlayStation 4 ve PC'de yayınlandı. Journey bilgisayarlara ilk kez 2019'da geldi. 6 yıl sonra oyun şimdi de akıllı telefonlarımıza geliyor.

Dünyaca Ünlü Journey Oyunu Telefonlara Geldi

Bugün Journey'nin iOS yüklü cihazlarda artık oynanabilir olduğu duyurusu yayınlandı ve bu tamamen beklenmedik oldu çünkü ne bir oyun geliştirici ne de yayıncı Annapurna Interactive'in Journey'i iPhone'lara getireceğinden söz etmemişti.

Journey, çoğu platformda "Yılın Oyunu" ödülünü kazandı ve toplam 100'ün üzerinde farklı ödülü bulunuyor. Ayrıca iki Guiness rekoruna da sahip. Bunlar "Bağımsız Bir Oyun Tarafından Kazanılan En Fazla Sayıda Ödül" ve ikincisi ise "PS4'te En Çok Olumlu Eleştiri Alan Sanatsal Oyun" olarak sıralanıyor.

Journey'de oyuncular bulundukları dünyanın sırlarını keşfetmeye çalışıyor ve bunu yaparken eski dünyanın kalıntıları arasında dolaşıyor. Görevinizde size yardımcı olması için bir arkadaşınızı da davet edebilir veya yalnız oynayabilirsiniz. Geliştiriciler, hem iPhone hem de iPad'de muhteşem görseller ve dokunmatik kontroller vaat ediyor.

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Journey, App Store'dan 4.99 ABD Doları karşılığında satın alınabiliyor ve yaklaşık 1.1 GB depolama alanı gerektiriyor, bu nedenle oyunu yüklemeye çalışmadan önce yeterli boş alana sahip olduğunuzdan emin olun.

Journey Android'e gelecek mi zaman gösterecek.

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