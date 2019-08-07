Galaxy Note 10 ve Note 10+'ta Neden Kulaklık Girişi Yok?

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Samsung Galaxy Note10 ve Note10+ modellerini bugün erken saatlerde tanıttı ve ikisinde de eksik olan tek şey kulaklık girişiydi. Sevgili analog sese elveda diyen ilk Galaxy bayrak gemileri oldular. Bu da Koreli şirket için telefon stratejisinde büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

Galaxy Note 10 ve Note 10+'ta Neden Kulaklık Jakı Yok?

Nedenini merak ediyor olabilirsiniz. Neden 3.5 jakın kaldırılması için ihtiyaç doğdu? Neyse ki, Samsung, tepkiyi öngörmüş görünüyor ve bu nedenle birkaç açıklama hazırladı.

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Öncelikle, jakdan kurtulmak, telefonlardaki bataryaların, içindeki boş alan nedeniyle 100 mAh daha fazla büyüdüğü anlamına geliyor. Kulaklık yuvası olsaydı Note 10+ 4,200 pille gelirken, Note 10 3.400 mAh hücreyle birlikte teslim edilmiş olacaktı.

Bunun yanında kulaklık yuvasının çıkarılması Galaxy Note 10 ve Note 10+'taki dokunsal titreşim sistemini iyileştirmeyi mümkün kılmış. Bu da ilgi çekici görünüyor.

Yine de bu açıklamaların açıkçası 3.5 mm'nin çıkarılmasını açıklamaya yettiğini düşünmüyoruz. Zira pillerdeki farklar küçük ve dokunsal titreşim o kadar vazgeçilmez değil. Yine de bir şey açık. Galaxy S11 ailesi, bu yılki Note'ları takiben de 3.5 mm ile gelmeyebilir. Samsung'un bu hamlesiyle beraber tüm dünyada kulaklık yuvalı telefonlara elveda diyebiliriz.

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