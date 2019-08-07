Note 10'un Exynos 9825'i, Snapdragon 855+ ve S10'un 9820 Çipseti Karşı Karşıya

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Samsung, yeni nesil Exynos 9825 işlemcisini Note 10 ve 10+ cihazlarında sunmaya hazırlanıyor. Samsung halihazırda Galaxy S10 ailesinde Exynos 9820'yi sunuyor ancak 8nm üretimine sahipti ve şirket şimdi 7nm'li bir modelle geldi. Peki aralarındaki performansı farkı nedir?

Note 10'un Exynos 9825'i, Snapdragon 855+ ve S10'un 9820 Çipseti

Samsung, Galaxy S10'a olan talebi karşılamak için Extreme Ultra Violet (EUV) litografisiyle yapılan devrim niteliğindeki ikinci nesil 7nm işlemciler sunmak istedi ancak yeterli üretim verimini elde edemedi, bu nedenle 8nm ile devam etmek zorunda kaldı ve Exynos 9820'yi çıkardı.

Bu, özellikle batarya ömrü, grafik ve kamera performansı söz konusu olduğunda, hem testlerde hem de gerçek dünya performansında kendini gösteriyor. Ancak Note 10 ile yarış bir kez daha hızlanı¨yor. Exynos 9825, yeni ikinci nesil 7nm süreciyle üretilen ilk mobil yonga seti ve halihazırda etkileyici görünüyor. Apple'ın A13'ünün TSMC'nin 7nm EUV üretimiyle sonbaharda gelmesi bekleniyor ve asıl eğlence işte o zaman başlayacak. Ancak şimdilik, Exynos 9825, diğer tüm Android'lerle arasındaki farkı açıyor.

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Özellikleri

Aşağıda Snapdragon 855+ ve 9825'ı kolayca karşılaştırabilirsiniz. Referans için mevcut önceki amiral gemisi işlemcilere de yer verdik.

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Exynos 9825 Snapdragon 855+ Snapdragon 855+ Exynos 9820 Üretim 7nm EUV 7nm (TSMC FF) 8nm LPP FinFET(Samsung) Çekirdekler 2x Exynos M4 @2.73GHz



2x Cortex A75@2.4GHz



4x Cortex A55@1.95GHz 1x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.96GHz



3x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.42GHz



4x Kryo 485 Silver (özel Cortex-A55) @ 1.80GHz 1x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.84GHz



3x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.42GHz



4x Kryo 485 Silver (özel Cortex-A55) @ 1.80GHz 2x Exynos M4@2.73GHz + 2x Cortex A75@2.31GHz + 4x Cortex A55@1.95GHz GPU Mali-G76 MP12 Adreno 640 Adreno 640 Mali-G76 MP12 @ 702MHz Modem Shannon LTE

(Category 20)



2Gbps, 8xCA



316 Mbps



Exynos 5100 5G modem Snapdragon X24 LTE

(Category 20)



2Gbps, 7xCA



316Mbps



X50 5G modem Snapdragon X24 LTE

(Category 20)



2Gbps, 7xCA



316Mbps



X50 5G modem Shannon LTE

(Category 20)



2Gbps, 8xCA



316 Mbps



Exynos 5100 5G modem Yapay zeka Var, Çift çekirdekli NPU Var Var Var, Çift çekirdekli NPU Video encode 4K HDR 150fps

8K HDR 30fps 4K HDR10+ 4K HDR10+ 4K HDR 150fps

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UFS 3.0 depolama, 2.9GB/s hız Hesaplamalı fotoğrafçılık



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Her zaman açık ses önleme



Çift kanal GPS Hesaplamalı fotoğrafçılık



4K HDR Bokeh Video



8K 360 VR video



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Çift kanal GPS Hesaplamalı fotoğrafçılık



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