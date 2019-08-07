Note 10'un Exynos 9825'i, Snapdragon 855+ ve S10'un 9820 Çipseti Karşı Karşıya

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Note 10'nun Exynos 9825'i, Snapdragon 855+ ve S10'un 9820 Çipseti Karşı Karşıya

Samsung, yeni nesil Exynos 9825 işlemcisini Note 10 ve 10+ cihazlarında sunmaya hazırlanıyor. Samsung halihazırda Galaxy S10 ailesinde Exynos 9820'yi sunuyor ancak 8nm üretimine sahipti ve şirket şimdi 7nm'li bir modelle geldi. Peki aralarındaki performansı farkı nedir?

Note 10'un Exynos 9825'i, Snapdragon 855+ ve S10'un 9820 Çipseti

Samsung, Galaxy S10'a olan talebi karşılamak için Extreme Ultra Violet (EUV) litografisiyle yapılan devrim niteliğindeki ikinci nesil 7nm işlemciler sunmak istedi ancak yeterli üretim verimini elde edemedi, bu nedenle 8nm ile devam etmek zorunda kaldı ve Exynos 9820'yi çıkardı.

Bu, özellikle batarya ömrü, grafik ve kamera performansı söz konusu olduğunda, hem testlerde hem de gerçek dünya performansında kendini gösteriyor. Ancak Note 10 ile yarış bir kez daha hızlanı¨yor. Exynos 9825, yeni ikinci nesil 7nm süreciyle üretilen ilk mobil yonga seti ve halihazırda etkileyici görünüyor. Apple'ın A13'ünün TSMC'nin 7nm EUV üretimiyle sonbaharda gelmesi bekleniyor ve asıl eğlence işte o zaman başlayacak. Ancak şimdilik, Exynos 9825, diğer tüm Android'lerle arasındaki farkı açıyor.

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Özellikleri

Aşağıda Snapdragon 855+ ve 9825'ı kolayca karşılaştırabilirsiniz. Referans için mevcut önceki amiral gemisi işlemcilere de yer verdik.

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Exynos 9825 Snapdragon 855+ Snapdragon 855+ Exynos 9820
Üretim7nm EUV7nm (TSMC FF)8nm LPP FinFET(Samsung)
Çekirdekler2x Exynos M4 @2.73GHz 

2x Cortex A75@2.4GHz 

4x Cortex A55@1.95GHz		1x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.96GHz

3x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.42GHz

4x Kryo 485 Silver (özel Cortex-A55) @ 1.80GHz		1x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.84GHz

3x Kryo 485 Gold (özel Cortex-A76) @ 2.42GHz

4x Kryo 485 Silver (özel Cortex-A55) @ 1.80GHz		2x Exynos M4@2.73GHz + 2x Cortex A75@2.31GHz + 4x Cortex A55@1.95GHz
GPUMali-G76 MP12Adreno 640Adreno 640Mali-G76 MP12 @ 702MHz
ModemShannon LTE
(Category 20)

2Gbps, 8xCA

316 Mbps

Exynos 5100 5G modem		Snapdragon X24 LTE
(Category 20)

2Gbps, 7xCA

316Mbps

X50 5G modem		Snapdragon X24 LTE
(Category 20)

2Gbps, 7xCA

316Mbps

X50 5G modem		Shannon LTE 
(Category 20) 

2Gbps, 8xCA

316 Mbps

Exynos 5100 5G modem
Yapay zekaVar, Çift çekirdekli NPUVarVar Var, Çift çekirdekli NPU
Video encode4K HDR 150fps
8K HDR 30fps		4K HDR10+4K HDR10+4K HDR 150fps
8K HDR 30fps
ÇeşitliHesaplamalı fotoğrafçılık

UFS 3.0 depolama, 2.9GB/s hız		 Hesaplamalı fotoğrafçılık

4K HDR Bokeh Video

8K 360 VR video

Her zaman açık ses önleme

Çift kanal GPS		 Hesaplamalı fotoğrafçılık

4K HDR Bokeh Video

8K 360 VR video

Her zaman açık ses önleme

Çift kanal GPS 		Hesaplamalı fotoğrafçılık

UFS 3.0 depolama, 2.9GB/s hız

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