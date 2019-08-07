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Samsung bugün Galaxy Note10 ikilisinin yanı sıra aynı zamanda Galaxy Book 2 halefi olan Galaxy Book S'yi de piyasaya sürdü. Snapdragon 855 platformunda çalışan ve Windows 10 işletim sistemi sayesinde tam teşekküllü PC deneyimi sunan ultra ince ve hafif bir bilgisayar.

Samsung Galaxy Book S: Snapdragon 855'li Windows Laptop

Galaxy Book S, 13,3 inç Full HD dokunmatik ekran, 8GB LPDDR4X RAM ve 1 TB'a kadar microSD kart destekli geliyor. 512GB'a kadar dahili depolama alanı var ve Snapdragon 855 yonga seti sunuluyor.

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42Wh pil her şeyi besliyor ve Samsung 23 saate kadar video oynatma süresi vaat ediyor. Bu, normal kullanım koşullarında kolayca tek bir şarjla gün boyunca her şeyi yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Dizüstü bilgisayar Quick Charge 2.0 ve Power Delivery 2.0 standartlarını desteklemektedir. Bağlanabilirlik söz konusu olduğunda, LTE Cat.18 hücresel bağlantıyı desteklediği için, makinenin her zaman Wi-Fi'a bağlı olması gerekmiyor. Ancak başka hiçbir arabirim sağlanmadığından tek bir USB-C bağlantı noktasına güvenmek zorundasınız.

Güvenlik için, dizüstü bilgisayar, Windows'un Hello özelliğini destekleyen bir parmak izi okuyucusu sunar.

Bunların hepsi sadece 0,96 kg ağırlığında premium anodize edilmiş alüminyum kaplı bir kasaya sarılmış. Ayrıca sadece 11.8 mm yüksekliği ile etkileyici bir inceliğe sahip.

Dolby Atmos dokunuşlu AKG marka hoparlörler ile multimedya deneyimi de göz ardı edilmedi.

Dizüstü bilgisayar bu sonbaharda belirli pazarlara iki renkte gelecek – Mercury Grey ve Earthy Gold.

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