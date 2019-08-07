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Sony, San Francisco Sanat Akademisi ile bir araya gelerek geçtiğimiz aylarda Sony Xperia Yaz Film Festivali'ni başlattı. Sony Xperia 1'deki Cinema Pro uygulamasını ve Creator modunu kullanan öğrenciler "kando", "sevinç" veya "merak" kelimelerine dayanan kısa bir film çektiler (5 dakikadan az). Ödüller şimdi dağıtılmaya hazırlanıyor.

Sony, Xperia 1 ile Film Çekenlere 10.000 Dolar Verecek

En iyi 25 film seçildi ve şimdi kazanan için oy verme şansı sizde – filmleri izlemek ve en sevdiğiniz filme oy vermek için XperiaFilmFest sayfasına gidebilirsiniz. Kazanan kişiye gelecekteki film projelerini finanse etmesi için 10.000 dolar verilecek.

Tahmin edebileceğiniz gibi tüm filmler 21:9'da çekildi. Yani Xperia 1 ekranının en boy oranı korundu. Çoğu daha sinematik bir his için filmlerini 24 fps'te (Cinema Pro uygulamasının bir özelliği) kaydetti.

Sony Xperia Yaz Film Festivali, 14 Ağustos'ta yapılacak ve 25 filmin tümü katılımcılara gösterilecek. Ardından bir hafta içerisinde kazanan aday duyurulacak.

XperiaFilmFest

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