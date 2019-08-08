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Apple, iPhone kullanıcılarının başka mağazalardan batarya satın alıp cihazlarına takmalarını engellemek istiyor. Bir iPhone'daki orijinal batarya Apple tarafından değiştirilmedikçe, Battery Health altındaki Ayarlar> Batarya'da bir mesaj görünecek. Mesaj sizi pilin servise verilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Ancak bu uyarı daha önce iPhone'daki pil, telefonun performansını olumsuz etkileyecek kadar zayıf olduğunda belirirdi. Şimdi yeni bir batarya takılı olsa bile sürekli görünüyor. Çünkü bataryanın Apple Genius ya da yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilmediği algılanıyor.

Başka Yerde iPhone Pil Değişimi Yapanlara Apple'dan Ceza

Şu ana kadar bu yalnızca Apple iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'de görüldü. Mesajda, "Bu iPhone'un resmi Apple piline sahip olduğu doğrulanamıyor. Bu pil için sağlık bilgisi mevcut değil" yazıyor. Apple, cihazlarında kullanılan pillerin tipi ve pili değiştiren servisin nitelikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor. Resmi Apple bataryasını bir telefondan diğerine aktarsanız bile, bu uyarı mesajı hala görünüyor.

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Apple, 2016'da, Touch ID düğmesiyle ilgili bir sorunu çözmek için üçüncü parti servislere yönelen müşterilerini daha acı şekilde cezalandırmıştı. Takılan Touch ID'da parmak izi fonksiyonu kayboluyordu. Bu hala geçerli.

Bu mesajı gösteren mekanizma pilin bir parçası olan Texas Instruments bq27546 mikrodenetleyicisinden kaynaklanıyor. Bu denetleyici pilin sıcaklığını, kapasitesini ve tamamen boşalıncaya kadar kalan süre gibi bilgilerin aktarılmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra söz konusu TI yongası, telefonun ana kartında kullanılan bataryayı da doğruluyor. Eğer çip orada yoksa bataryayı servise götürmenizi söyleyen mesaj beliriyor.

Mesaj aslında yeni pilin çalışmadığı anlamına gelmiyor. Bunun anlamı iPhone'larda pil değişimi söz konusu olduğunda eğer Apple'ın kurallarına uymazsanız Pil Sağlığı özelliğini kullanamayacaksınız. iOS 10'dan bu yana üçüncü parti batarya uygulamaları bir iPhone bataryasının sahip olduğu döngü sayısını hesaplayamıyor. Bu veri pilin yenisiyle değiştirilmeye hazır olup olmadığını hesaplamak için kullanılıyordu.

Apple, 2017'de, bazı iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinin karmaşık bir görevle karşılaştığında kapandığını keşfetti. Şirket bunun yaşlanan ve zayıflayan pillerden kaynaklandığını fark etti. İşlemci yeterince güç alamıyor ve iPhone kapanıyordu. iOS 10.2.1 güncellemesiyle şirket gizlice bu modellerdeki CPU hızlarını azalttı. Apple sonra hatasını itiraf etti. Müşterilerine indirimli batarya değişimi sundu.

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