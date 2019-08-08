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Geçen yıl Fortnite'ı çalıştıran ilk Android akıllı telefon Galaxy Note 9 olmuştu. Şimdiyse bunun Call of Duty: Mobile ile alışkanlık haline dönüştüğünü görüyoruz. Zira CoD: Mobile'ı çalıştıran ilk telefon Galaxy Note 10/10+ olacak.

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Call of Duty: Mobile Galaxy Note 10/10+ İçin Yeni Fortnite Olacak

Galaxy Note 9 için popüler yayıncı Ninja ile reklamlar yapılmış, Fornite cihazın çıkış oyunu olarak kullanılmıştı. Note 9 piyasaya sürüldükten hemen sonra büyük bir Fortnite turnuvası da gerçekleşti. Ayrıca, Samsung Galaxy Note 9'u satın alanlara özel bir Fortnite kostümü ve çeşitli ücretsiz eşyalar verildi.

Samsung bu yıl oyuncular için yeniden bir sürpriz yapıyor. Galaxy Note 10 ve Note 10+'ın henüz henüz piyasaya çıkmamış olan ve Activision tarafından yayınlanan yeni Call of Duty: Mobile ile önceden yüklenmiş halde geliyor.

Oyunun erken erişimine Google Play Store üzerinden kayıt olabilirsiniz. Call of Duty: Mobile'ın henüz resmi bir çıkış tarihi yok, ancak 23 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Galaxy Note 10 lansmanı ile aynı tarihte tanıtılabilir.

Fortnite'ta bu yol izlenmişti ve oyun Note 9'a özel kalmıştı. Samsung şimdi aynısını CoD: Mobile ile yapmaya hazırlanıyor olabilir. Fortnite insanlara Note 9 aldırmıştı lakin CoD: Mobile için aynısını yapacağını söylemek zor. Yine de ilgi çekici bir teklif olacaktır.

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