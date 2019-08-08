Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

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Samsung yıllardır ilk kez en yeni Note amiral gemisi telefonu için karşımıza iki farklı seçenek çıkarıyor. 6.8 inçlik bir panelle Galaxy Note10+, Note alıcılarının alışkın olduğu büyük ekran deneyimini sunarken, 6.3 inçlik küçük model Galaxy S10 ile neredeyse aynı boyutta (evet, S10+'dan daha küçük).

Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

S Pen kalemi artık yeni özelliklere sahip. Hareket ivmeölçer ve jiroskop kazamış durumda. Bu araçlar ekrana temas etmeden kullanıcı arabiriminde gezmenize yardımcı oluyor. Samsung, Air Actions SDK'sını da sundu, böylece uygulama ve oyun geliştiricileri onu yeni ve yaratıcı şekillerde kullanabilecek.





Her iki model de aynı büyüklükte S Pen'e sahip, ancak üzerinde çalışmak için farklı tuvaller sunuyorlar. 6.8 inçlik büyük model, 1440p+ çözünürlüğe (498ppi) sahip. Ekran Dinamik AMOLED yapıda.

Küçük Samsung Galaxy Note10, 6.3 inç 1080p+ çözünürlükte (401ppi) Dinamik AMOLED ekranla geliyor. Her iki ekran da içeriği ne olursa olsun mükemmel şekilde oynatıyor. HDR10+ ve Dinamik Ton Eşleme özelliğini destekliyorlar.

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İki modelde üçlü kamera kurulumu var. Ana kamerada 12MP sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) ve çift açıklık (f / 1.5 ve f / 2.4) bulunuyor. Ayrıca 12MP sensörlü OIS ve 123° ultra geniş açılı 16MP kameralı bir telefoto kamera da var.

Galaxy Note10+ ayrıca gerçek hayattaki nesnelerin 3B modellerini oluşturmak için kullanılan 3B ToF sensörüne de sahip (80 x 80 x 80 cm boyutundaki nesneleri tarayabilir).

S10 telefonlarının aksine, Galaxy Note 10 ikilisinin ekranları, 10MP selfie kamerası için (80° lens ve otomatik netleme ile) ortalanmış deliklere sahip.

Telefonlar 4K video kaydedebiliyor ve Life focus video (bokeh) ve süper sabitleme özelliğinin (Hyperlapse modu kazanılmış) geliştirilmiş sürümü gibi işlevler sunuyorlar. Ayrıca, S Pen şimdi daha hızlı seçim ve kesim için gelişmiş bir video editörüne sahip. Adobe Premier Rush'ın Note dostu bir sürümü sunulmuş. Daha gelişmiş düzenleme özelliklerine ihtiyaç duyanlar için ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Hem Galaxy Note10 hem de Note10+, LTE ve 5G sürümlerinde gelir, ancak 5G üniteleri doğal olarak sınırlı sayıda kullanılabilirliğe sahip olacak, çünkü çoğu operatör henüz yeni nesil ağları işlemiyor. Türkiye dahil.

Galaxy Note10+ ve Note10 standart olarak 256GB saklama alanına sahip, ayrıca 512GB versiyonları da mevcut. Note10 anakartta 8 GB RAM'a sahipken 5G sürümü 12 GB RAM ile geliyor. Note10+ standart olarak 12GB RAM'e sahip. Plus modeli, 1 TB'a kadar SD kartları destekleyen microSD yuvası olan tek modeldir (çift SIM sürümünde karma bir yuva var).

Her zamanki gibi iki farklı yonga seti olacak – yeni Exynos 9825 ve Snapdragon 855

Plus modelinde ayrıca 45W Süper Hızlı Şarj ile daha büyük bir batarya – 4.300mAh – sunuluyor. Samsung 30 dakika şarjın size gün boyu yeteceğini söylüyor. Kutudan 25W'lık cihaz çıktığından, 45W şarj cihazını ayrıca satın almanız gerekecek.

Note 10 25W şarj ile 3.500mAh batarya ile geliyor. Her iki model de hızlı kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekler; böylece Galaxy Watch, Galaxy Buds veya diğer aksesuarları şarj edebilirsiniz.

Her iki Note 10 modelinde de stereo hoparlörler bulunuyor ve perakende kutuda 3,5 mm ses jakı olmadığı için bir çift USB-C kulaklık var. Hoparlörler ve kulaklıklar, üstün ses için AKG tarafından ayarlanmış.

Galaxy Link

Samsung'un yeni Windows özelliği, bildirimleri, mesajları ve fotoğrafları Windows 10 PC'nize senkronize ediyor.

Bir diğer yeni güzel özellik de telefondaki oyunu bilgisayarınızda oynamaya devam etmenizi sağlayan PlayGalaxy Link'tir (Nvidia GameStream veya Steam Link'i düşünün). Telefonlarda ayrıca buhar odası soğutması var.

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ 23 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak (ön sipariş bugün başlıyor). Üç renk seçeneği var: Aura Glow, Aura White ve Aura Black. Bazı pazarlarda Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ sürümlerinin Aura Blue ve Aura Pink versiyonları olacak.

Fiyat

Galaxy Note 10 949 avrodan başlayacak. Note10+ temel 12GB / 256GB sürümü için sırasıyla 1.099 avro, 12GB / 512GB için 1.199 avro olacak.

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