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Samsung Galaxy Note10 ve Note10+ yeni ve geliştirilmiş S Pen özellikleriyle geliyor ve bu infografik yapılan yükseltmeleri açıklamanın en kolay yolu olacaktır. En aşağıda ayrıca Galaxy Note'un bir başka resimli tarihçesini bulacaksınız.

Galaxy Note'un Tarihi ve Yeni S Pen Özellikleri Bu İnfografikte

Air Actions eski Air Command özelliğinin yerini aldı. S Pen'i hareket kontrol ünitesi haline getirmeye yarıyorlar. Yeni özellik ayrıca 3D çizimler oluşturmak için yeni AR özellikleriyle birlikte de kullanılabiliyor.

Galaxy Note'un tarihi 2011'de başladı. İnsanları neredeyse tablet benzeri büyüklüğü ile şaşırttı ve birçok kişinin eski olduğunu düşündüğü bir özellik ile geldi: Kalem. Ardışık her nesil ile ekran gelişti ve S Pen'e yeni özellikler ekledi. İşte zaman çizelgesi:

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