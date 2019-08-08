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Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ dün duyuruldular. Birkaç yeni özellik ile ve bazı Samsung-Microsoft ortak hizmetleri ile geliyorlar. Note 10'daki bildirimler artık Windows PC'den görüntüleniyor. Ayrıca yeni fotoğraflarınızı anında PC'nize aktarabiliyorsunuz. Word gibi uygulamalar notları senkronize etmek için kullanılıyor. PlayGalaxy Link heyecan verici özelliklerden bir başkası

Samsung Galaxy Note 10'un Yeni PlayGalaxy Link Özelliği

Samsung tanıtımda yeni PlayGalaxy Link özelliğinden bahsetmedi. Bilgisayarınızdaki oyunu doğrudan telefonunuzda oynamanıza izin veriyor, böylece kaldığınız yerden anında Note 10 cihazınızda devam edebiliyorsunuz. Bu bağlantı hem ev Wi-Fi'niz hem de hücresel bağlantınız üzerinden kurulabiliyor. Böylece PC'deki oyun kütüphanenizi her yerde Note 10 telefonunuzdan oynayabiliyorsunuz. 5G destekli cihazlarda gecikme daha az olabilir.

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Samsung-Microsoft ortaklığı yakında Xbox kütüphanenizdeki oyunları da oynamanıza izin verecek. Stadia'ya benzer şekilde çalıştığı söylenebilir. Bu sadece bir söylenti, ancak Microsoft'un Google'ın Stadia'sı ile rekabet edebilmek için kendi oyun yayın servisini hazırladığını biliyoruz. Samsung'un yeni telefonu için Microsoft gibi güçlü bir ortak ile çalışması tamamen mantıklı görünüyor.

Samsung Note 10'da optimize edilmiş bir Game Booster özelliği var. Şirketin kesintisiz Discord entegrasyonunu duyurduğunu da hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte, PlayGalaxy Link'in nasıl çalıştığını bizzat görmek için heyecanlıyız, ancak biraz lag'li olacağına dair kuşkularımız var. Başka hiçbir yayın servisi – Sony'nin PlayStation akışı ya da Steam'in Steam Link'i gibi- bu ana kadar lag'siz deneyim sunamadı.

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