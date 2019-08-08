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Yeni Samsung Galaxy Note10 ve Note10+ üçlü kameralarla birlikte geliyor. Samsung sadece kamera özelliklerini geliştirmedi aynı zamanda ona yeni yetenekler ekledi. İşte bunlar bu videolarda gösteriliyor.

Samsung Galaxy Note10'un Yeni Video Kayıt Özellikleri

Muhtemelen en ilginç özelliklerden biri Live Focus oldu. Samsung Galaxy A80'de zaten bir tadına bakmıştık, ancak yeni PDAF özellikli sensörler Galaxy Note10 ikilisinde bunu bir adım ileri taşıyor.

Temel portre efektinin yanı sıra, Samsung, karışıma birkaç ilginç mod daha eklemiş. Color pitch, çerçevedeki bir nesnenin rengini karenin geri kalanına yaymanıza izin verirken, glitch efekti 80'lerin nostalji filmlerini andırıyor. Bunu 2019 popüler kültürüyle mükemmel şekilde birleştiriyorsunuz.

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Ardından, HDR10+ formatındaki yüksek dinamik aralık klipler geliyor. Bu HDR10+ kayıt modu ile yapılıyor. Note10 ve Note10+ HDR10+ sertifikalı ekranlara sahip.

Super Steady, Samsung kameralarında yeni değil. Aslında, Samsung bir süredir etkileyici elektronik dengeleme algoritmalarına sahipti ve sürekli olarak güncellemeler sunuyordu. Yine de teknoloji gerçekten etkileyici olmaya devam ediyor.

Mikrofon zumu yeni bir özellik. Görüntüdeki sese zoom yapmanızı sağlıyor. Yukarıdaki kısa örnek video sese yakınlaştırma yapmayı anlatıyor.

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