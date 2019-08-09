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Xiaomi yeni özellikler ve teknik özellikler söz konusu olduğunda çoğu zaman iddialı olmayı başarıyor. Örneğin, haziran ayında size en son MIUI (Xiaomi'nin Android Kullanıcı Arayüzü) Kamera uygulamasında bulunan gizli kodun, bir Xiaomi telefonunun Samsung'un 64MP ISOCELL sensörünü ilk kullananlar cihazlar arasında olacağını gösterdiğini söylemiştik. Samsung ise mayıs ayında 64MP ISOCELL Bright GW1 sensörünü ilk kez duyurdu.

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108MP Kameralı İlk Akıllı Telefon Geliyor!

Realme'nin bu ayın sonunda 64 MP arka kamerasına sahip bir telefonu piyasaya sürmek üzere olduğu bildirirken, Xiaomi bugün dördüncü çeyrekte 64MP kameralı ilk cihazını piyasaya süreceğini açıkladı. Redmi telefonlar Xiaomi'nin bütçe cihazları oluyor. 64MP GW1, düşük ışık koşullarında "parlak" 16 MP görüntüler sunmak için piksel birleştirme "Tetracell" teknolojisini kullanır. Sensör, "optik kaybı ve ışık yansımasını en aza indirerek" gürültüyü azaltan ISOCELL Plus teknolojisiyle birlikte geliyor. Ayrıca ışığı elektronik sinyale dönüştürmek için ortam aydınlatmasını kullanan Çift Dönüştürme Kazancı (DCG) olarak bilinen bir teknolojiye sahip. Bu özellik gürültüyü azaltmak için kameranın parlak ışıkta daha düşük ISO ayarlarını kullanmasını sağlar. Ayrıca, düşük ışık koşullarında ISO ayarını yükseltir ve bunu uygun aydınlatma koşullarından yoksun fotoğraflarda sinyal-gürültü oranını optimize etmek için yapar.

Xiaomi ayrıca Samsung şirketinin yeni 108MP sensörünün 100MP seviyesini ilk kez aştığını da açıkladı. Bu kamera yaklaşmakta olan bir Xiaomi telefonda kullanılacak. Herhangi bir akıllı telefon kamera sensörü arasında en yüksek detay seviyesine sahip ve 12032 x 9024 çözünürlükte fotoğraflar üretebiliyor. 2x optik zoom ile, sensör hala 27MP görüntüler çeker. Sensörün büyüklüğü piyasada mevcut olan en büyüğü olacak. Düşük ışıklı ortamlarda etkileyici görüntüler sağlamak için ultra yüksek ışık girişi alınmasını sağlayacak.

Çip üreticisi Qualcomm mart ayında 64MP ve 100MP+ sensörlerinin yolda olduğunu ima etti. Bu, Nokia'nın 2013'te Lumia 1020'nin arkasına yerleştirdiği 41MP kameraya kıyasla belirgin bir artış demek. Yakın zamana kadar kameralarda ana odak noktası görüntüyü iyileştirmek için birden fazla sensör kullanmaktı. Ayrıca ultra geniş lenslerin ve Time of Flight (ToF) derinlik sensörlerinin eklenmesi ile tüketiciler gözünde MP sayısının önemi azaldı.

Google'ın gelişmiş görüntü işleme teknolojisi, Pixel telefonlarının olağanüstü resimler çekmesini sağlıyor. Google, Pixel telefonlarına tek bir 12MP sensör ekleyerek en pahalı amiral gemileriyle yarışıyor . Ancak bu kez Pixel 4'ün arkasında birden fazla kamera bulunacak gibi görünüyor.

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