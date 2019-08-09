3.5 mm'yi Kaldıran Samsung Apple ile Alay Ettiği Bu Videoları Sildi

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Apple, iPhone 7'yi piyasaya sürdüğü üç yıl önce kulaklık jakını kenara attı. Samsung, Galaxy Note 8, Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 için hazırladığı pazarlama videolarında Apple ile alay ederek şirketin bu hamlesinden tümüyle faydalandı. Şirket şimdi Note 10 amiral gemilerinden kaldırdığı kulaklık girişi ile geçmişini gizlemeye çalışıyor.

3.5 mm'yi Kaldıran Samsung Apple ile Alay Ettiği Videoları Sildi

Dikkatli kullanıcılar tarafından tespit edildiği üzere Samsung, özellikle Apple iPhone'ları hedeflediği tüm pazarlama malzemelerini sosyal hesaplarından silmeye başladı. Şirketin 1.8 milyon aboneye sahip olan "Samsung Mobile USA" YouTube kanalı da geçmişin silindiği yerler arasında. Aynı şey Samsung'un ana kanalında da yapıldı ve burasını 3,8 milyon kişi takip ediyor.

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Samsung'un en dikkat çekici reklamlarından biri, yalnızca şirketin Malezya kanalında görüntülenebilen 'Grow' videosuydu. Video her zaman en yeni iPhone'u satın alan bir kullanıcının telefonun eksik yanlarından olumsuz etkilenişini gösteriyor. Video bir noktada Apple'ın kutunun içine koyduğu tartışmalı 3.5mm – Lightning dönüştürücüsüne odaklanıyor. Reklamın sonuna doğru söz konusu kullanıcı Galaxy Note 8'e geçiyor ve tüm sorunları mucizevi bir şekilde çözülüyor.

Silinen videoların tamamı YouTube'da bir kanal aracılığıyla toparlanmış. Hatırlayanlar için bunların bir kısmı "Ingenious" adı altında yayımlanmıştı. Note 9 cihazlar için hazırlanan bu reklamlarda iPhone'da 3.5 mm'nin olmayışı ana odak konularından biriydi. Samsung bir anlamda tükürdüğünü yalamış oldu.

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