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Birçok itibarlı pazar araştırması firması geçtiğimiz hafta son üç aylık dönemin akıllı telefon satışlarını ortaya koyan raporlarını yayımladı. Bir firma bunun için biraz daha bekledi ve ortaya Canalys, Strategy Analytics ve Counterpoint'ten farklı bir liste çıkardı. Buna göre Apple, Oppo gibi çok az ülkede bilinen bir firmaya telefon satışlarında kaybetti.

Apple Telefon Satışlarında Duyulmamış Bir Markaya Geçildi

IHS Markit'e göre Nisan ve Haziran 2019 arasında yapılan küresel iPhone sevkiyatları düşüşü o kadar kötüydü ki Apple'ı ilk üç podyumundan indirdi. Bu çeyrekte dünya genelinde satılan 35,3 milyon adet iPhone ile Cupertino merkezli teknoloji devi sadece Samsung ve Huawei tarafından değil, Oppo tarafından da geride bırakıldı. İlginç bir şekilde, diğer üç analitik firması, Oppo'yu Xiaomi'nin gerisinde, yaklaşık 30 milyon birimde, beşinci sırada göstermişti.

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IHS firması Çinli Oppo markasının bir önceki yıla göre %13 artışla 31,9'dan 36,2 milyon adede yükselen satışlarına dikkat çekti. Bunda ilk 5G'li telefonları sunmasının önemi gösterildi. Apple'ın küresel akıllı telefon pazarındaki mevcut konumundan bağımsız olarak, artık herkes bir süredir şirketin bazı büyük sorunları olduğunu kabul ediyor. Özellikle Steve Jobs gittiğinden beri.

Apple ilk önemli düşüşünü 2018'de yaşamıştı. Huawei'e geçilmiş ve üçüncülüğe gerilemişti. O yıl Apple'ın pazar payı yüzde 12'den yüzde 11'e indi. Daha da kötü haber iPhone gelirlerinin zayıfladığı 2019'da geldi. Apple artık diğer ürün ve hizmetlerine kıyasla iPhone'lardan daha az kazanıyor.

Tüm araştırma firmaları Nisan – Haziran 2019 döneminde telefon satışlarının tekrar düştüğüne dikkat çekiyor. Ancak bu durum hem Samsung'un hem de Huawei'nin daha fazla satış yapmasına engel olmadı. Özellikle Huawei yüzleştiği zorluklara rağmen büyümeyi başardı.

Beşinci ve altıncı sırada Xiaomi ve Vivo var. Ardından LG ve Motorola geliyor ki bunlar büyük sürprizler oldu. Özellikle LG bir süredir kötü bir çizgi çiziyordu.

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