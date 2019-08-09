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En iyi Samsung Galaxy Note 10 kap ve kılıfları listesinde Samsung Galaxy Note 10 için mevcut çeşitli silikon ya da deri kılıfları göreceksiniz. Bu kılıflar sayesinde pahalı cihazınızı kırılmalara ve çizilmelere karşı daha kolay bir şekilde koruyabilirsiniz.

En İyi Samsung Galaxy Note 10 Kap ve Kılıfları

Spigen Galaxy Note 10 Silikon Kabı

Spigen'ın Liquid Crystal kabı çok pahalı olmayan uygun bir çözüm. İnce ve hafif yapılı bu ürün ile cihazınızı temel darbelerden güvenle koruyabilirsiniz. Kap Amazon'dan sadece 12 dolara satılıyor ve şeffaf silikon yapısı Galaxy Note 10'un rengini gizlemiyor.

Speck Presidio Stay Clear

Speck'in kapları Samsonite ürünlerinden beklenen kalitede ve Amazon'a yeni giriş yaptığı şu günlerde 44.95 dolardan satılıyor. Fiyat ilerleyen zamanlarda hızlıca düşebilir. 2.5 metreden düşmeye karşı Galaxy Note 10'u tamamen koruyabiliyor. Şeffaf ve ince bir kılıf ve belirtildiğine göre en büyük özelliklerinden biri zamanla renginin solmamasıdır. Ömür boyu garanti sunuluyor.

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Case-Mate Note 10 Kalın Kılıf

Şeffaf kılıfınızda biraz daha fazla dayanıklılık istiyorsanız, Case-mate'in Tough Clear serisi 3 metreden düşmede koruma sağlıyor. Kılıf kablosuz şarj cihazlarıyla uyumlu çalışıyor.

Tek dezavantajı üç tane markasız kılıf alabileceğiniz 40 dolarlık fiyatlandırması oluyor. Ancak yakında indirime girecektir. Elbette 10 bin liralık yatırımınızı 40 dolar ile korumaya değer. Samsung'un resmi kılıflarının daha pahalı olduğunu belirtelim.

Galaxy Note 10 için Spigen Tough Armor Kılıf

Daha fazla koruma ve bunun yanında cihazı sabit tutabileceğiniz bir ayaklık desteği de arıyorsanız bu kılıf tam size göre. Galaxy Note 10 için sunulan Spigen Tough Armor oldukça ince bir formda ancak bir o kadar dayanıklı.

Düşmelere karşı koruyucu Hava Yastığı Teknolojisi sunan çift katmanlı yapıdaki Tough Armor, Note 10'un HDR uyumlu büyük ekran film keyifleri için bir kickstand'e de sahip. 17 dolar ile oldukça uygun.

UAG PLYO Galaxy Note 10 Kılıfı

Urban Armor Plyo 39.95 dolar etiketiyle pahalı gibi görünebilir ancak sağlamlaştırılmış yapısı Galaxy Note 10 veya 10+'ı başarılı şekilde korumanızı sağlar.

Note 10'un güzel Aura Glow rengini hala net bir şekilde görebilirken, kılıfın darbeye dayanıklı hafif kompozit zırhlı kabuğu ile cihazınızı düşürseniz dahi hasar almayacağından emin oluyorsunuz.

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