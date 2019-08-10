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Her zamanki gibi en yeni Galaxy Note 10 telefonlar yükseltilmiş S Pen özellikleriyle geliyor. S Pen şimdi çok sayıda yeni fonksiyona sahip. Bunlardan biri ve en dikkat çekeni Air Actions. Peki Air Actions nasıl kullanılıyor?

Galaxy Note 10'da S Pen Air Actions Nasıl Kullanılır?

Çoğu S Pen özelliği ekrana dokunmayı gerektirse de – sonuçta bu bir kalemdir – Note 9'daki kamera, sunum ve benzeri kablosuz kontrollere ek olarak Samsung şimdi S Pen'i birkaç fonksiyonla daha zenginleştirdi.

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Air Actions ile S Pen'i bir sihirbazın asası gibi havada hareket ettirebiliyorsunuz. Ekranda size S Pen ile ne yapabileceğinizi gösteren bilgiler bulunmuyor bu nedenle başta kullanması karmaşık gelebilir.

Nasıl kullanılır?

Bu özellik şu anda yalnızca kamera uygulaması gibi birkaç yerde çalışıyor. Samsung bunun film, dizi ve video gibi medyaları izlerken de kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca bir SDK geliştirici dosyası sunuluyor ve bu sayede üçüncü parti uygulamalar Air Action'ı kendi uygulamalarına entegre edebilecek.

Kamera uygulamasındayken S Pen'i sola veya sağa kaydırmak Note 10'da kamera modunu değiştirir.

S Pen'i sola veya sağa kaydırmak Note 10'da kamera modunu değiştirir. Ön ve arka kameralar arasında geçmek için yukarı veya aşağı kaydırmak yeterlidir.

Ayrıca kalemi saat yönünde veya saatin tersi yönde dairesel hareket ettirerek yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

S Pen ile uyumlu başka bir uygulama açıkken, S Pen'in üzerindeki düğmeye basılı tutarak desteklenen hareketlerden birini yapabilirsiniz. Uygulama bunu anında anlar ve ilgili dokunmatik komuta dönüştürür.

Air Actions muhtemelen gelecekte oyunlarda da kullanılacak. Oyunlarda neler yapabildiğini görmeyi heyecanla bekliyoruz.

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